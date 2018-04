Javi López: “Hem de deixar de parlar i passar a l’acció”

Javi López va donar la cara aquest matí en roda de premsa. “El meu deure com a capità és estar aquí quan em necessitin. Avui m’ha demanat estar aquí i aquí estic. Més enllà que jugui o no tinc un rol i m’han demanat estar aquí i ho estic”. I és que la situació esportiva és delicada. L’Espanyol ha caigut fins a la setzena classificació i els retrets cap a la plantilla i el tècnic es van fent cada cop més gran. El partit de dimecres davant l’Eibar pot ser un termòmetre infernal per conèixer el malestar de l’Espanyol. “Amb una gran plantilla no hem fet una bona temporada i haurem d’acceptar qualsevol rebuda de l’afició”, confessava l’andalús que instava als seus companys a passar de les paraules als fets. “Ningú està content amb la temporada que estem fent. Hem de deixar de parlar aquí i dir que ho donarem tot i passar a l’acció”, reblava.

El capità tampoc volia entrar a valorar les paraules del tècnic on ahir carregava contra la plantilla assegurant que l’equip no podia donar més. “Això és una tasca conjunta i ens hem de deixar les polèmiques a un costat i centrar-nos en el partit de dimecres. Si ens posem a dir cadascú el que pensem es poden malinterpretar coses i el més perjudicat, que és el que m’importa a mi, és el club”. En aquest sentit, tampoc va voler explicar de què havien parlat en el vestidor. “Això es queda a dins”. I llançava un missatge final: “No és una cosa dels jugadors, això és una institució. Hi ha un grup de treball darrere dels jugadors i entre tots ho tirarem endavant”.