Quique: “No he pensat ni un segon en el meu futur”

Quique Sánchez Flores va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El tècnic va mostrar la seva frustració per una temporada difícil. Torna a evitar parlar del seu futur i evita referir-se a les seves paraules a Getafe on va argumentar que l’equip “no donava per més” tot i que no dóna marxa enrere.

Moment més difícil d’entrenador.

“Aquest és un moment més de frustració que d’una altra cosa. No importa el tema individual sinó el col·lectiu. El més important és el club i sempre assumeixo la màxima responsabilitat”

Paraules de Getafe.

“En les rodes de premsa mai dono volta enrere, i m’he queixat molt poc”.

Situació personal.

“Em sento fort físicament però trist i frustrat Enguany hem hagut de repensar les coses moltes vegades i no tenir una continuïtat això provoca desgast i buscar onzes titulars per encertar. Són les tasques de l’entrenador. Em trobo fort però frustrat per no aconseguir els objectius”.

Valoració del curs.

“Ha estat una temporada difícil i ja arribarà el temps, quan acabi, d’explicar-ho. No hem trobat una emoció continuada i de felicitat ni la connexió amb la nostra gent. Això ens ha provocat una sensació de buidor i treballem per complir els somnis de la gent i no ho hem fet”.

Passar a l’acció.

“L’acció és l’esport que representem: acció, desig i passió que es compleixin. Crec que des del primer moment el futbol és acció per sobre de les paraules. Quan parlem molt és que no hem pogut explicar-nos bé al camp”.

Dicotomia entre els grans i els partits.

“Les temporades s’expliquen al principi i al final. Però a nosaltres no ens val una temporada així. No ens compensa guanyar als grans i després tenir una inferioritat. No és suficient i no ens conformem”.

Paraules del capità i del director esportiu.

“Em sembla tot molt raonable i en els moments difícils que parli el capità o la direcció esportiva està bé i dir que estem d’acord amb el desencant de l’afició. Les absències en aquesta situació són pitjors que no parlar”.

Venda de jugadors? Ara no és el moment.

Permanència. “En cap moment de la temporada hem pensat en aquesta possibilitat però hem de tenir prudència i en el futbol tot és possible”.

Afició i rebuda demà.

“Ara entrem en un moment difícil i complex però l’afició ha estat molt bona amb nosaltres i el necessitarem”.

Il·lusió fins a final de temporada.

“La meva il·lusió és la col·lectiva. L’equip està preparat per guanyar i la nostra obligació és intentar-ho en aquests últims partits perquè aquest equip és millor del que demostra la classificació”.

Penedir-se de seguir aquesta temporada?

“No em penedeixo d’haver continuat . Assumeixo les meves decisions al cent per cent. En una carrera de tècnic hi han pujades i baixades i patir ja forma part de la professió”.

Mala nota a final de curs.

“Ha estat un any trist per tots i les sensacions no variaran d’aquí a final de temporada i el que hem passat aquest any. Esperem que la temporada vinent sigui més regular per l’Espanyol”.

El futur personal.

“No he pensat ni un segon en el meu futur. És una pregunta que és pel final de la temporada”.

Eibar. “Té un excel·lent entrenador que està preocupat perquè els seus jugadors pensen que han complert l’objectiu. És un equip sòlid i en recordarà molt el partit de diumenge. L’Eibar no et deixa jugar. Serà una setmana de partits tots iguals”.