No és un dia qualsevol

Partit tens el que es viurà aquesta tarda a Cornellà. No serà un dia qualsevol. L’entorn fa temps que contempla atònit les evolucions de l’Espanyol. Una temporada per oblidar i que ha sembrat la desil·lusió a les graderies. L’últim duel contra el Getafe va ser la constatació d’una temporada decadent i que encara no ha tocat fons: setzens en la classificació i amb només 36 punts. Els dies de ressaca posterior al Coliseum han estat intensos. Declaracions del tècnic carregant contra els jugadors: “No en sabem més ni arribem a més.” Una afirmació que la plantilla no ha encaixat de bona manera. De portes endins la tensió dins del vestidor comença a ser insuportable i de portes enfora toca maquillar com es pugui la situació. Les paraules del capità, Javi López, apel·lant a la calma i fent una crida a la unitat i centrant-se a acabar de la millor manera la temporada eren el primer bàlsam que se servia dilluns. Ahir Jordi Lardín va sortir a la palestra per verbalitzar un missatge protocol·lari per sortir del pas. Quique Sánchez Flores també va intentar mostrar un posat contemplatiu. Gat vell, sap que ara no és el moment de fer escarafalls malgrat el seu missatge al vestidor dies abans i la planificació de l’entitat en el postpartit de Getafe. “En les rodes de premsa mai faig marxa enrere, i al llarg de la temporada m’he queixat molt poc”, assenyalava.

Ara tots els actors del club s’han conjurat per digerir al més aviat possible aquest final de temporada. Un cop conclogui, serà el temps d’escoltar les valoracions i deixar anar els focs pirotècnics. Però en aquesta equació hi ha un element que no es té en compte i que és de difícil previsió: el soci. L’abonat no acudirà en massa a l’estadi. L’hora, la jornada intersetmanal i la paupèrrima situació de l’equip juguen en contra d’una alta assistència. Tot indica que hi haurà menys de 10.000 espectadors a Cornellà, però els que hi vagin poden preparar un plebiscit si el seu equip torna a fer el ridícul una vegada més. Ara ja no importa la forma com es jugui; només importa el triomf per evitar estar amb la calculadora a la mà per un hipotètic descens que és a deu punts. “En cap moment de la temporada hem pensat en aquesta possibilitat, però hem de tenir prudència i en el futbol tot és possible”, deia Quique al voltant de la salvació. I tampoc serveix de res parlar de si el rival que tindrà al davant l’Espanyol és un equip en crisi o no.

I és que l’Eibar acudeix a Cornellà ple de baixes i amb la necessitat, tant classificatòria com moral, de tornar a sumar tres punts després de sis partits consecutius sense conèixer la victòria. És a dir, dos equip en crisi, però la de l’Espanyol és més aguda que mai. “Contra el València van fer un bon partit, però contra el Getafe es va veure el que és l’Espanyol d’aquest any”, deia amb raó José Luis Mendilibar.