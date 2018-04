Els blanc-i-blaus ja acumulen 468 minuts sense marcar cap gol

No era un dia qualsevol. Els 12.113 patidors que van presenciar el partit en directe van degustar el joc tètric de l’Espanyol. Els blanc-i-blaus havien jugat un partit esperpèntic contra el Getafe, en què no van xutar entre els tres pals en tot el partit, però ahir van sublimar el desastre. La qüestió és esbrinar quin és el grau de patiment que pot resistir aquest equip. Un Espanyol que es desfà a marxes forçades i uns jugadors i un tècnic que estan fent malbé la imatge del club. La tensió era evident i tothom va rebre, fins i tot abans del xiulet inicial. Quique Sánchez Flores va ser xiulat de manera unànime per tot l’estadi quan se sentia el seu nom per megafonia. Els futbolistes no van ser aliens a la ràbia dels aficionats, que la van descarregar, de manera més tímida però directa, en tots els jugadors sense distinció. Aquest clima va encarcarar els jugadors, que van sortir perduts sobre la gespa. Cap idea, cap pla de joc ni cap bri d’esperança per poder transformar els xiulets en aplaudiments. Tot el contrari. L’Espanyol no va fer cap xut a porteria durant la primera part. Això va propiciar un clima encara més hostil cap a l’equip. Quique Sánchez Flores va tornar a sentir el “Quique vete ya” al llarg del partit i amb especial virulència amb el gol de Lombán. Una diana que posava al davant l’Eibar i feia justícia als mèrits dels uns i dels altres. El central de l’Eibar va rematar sol un córner llançat per Pedro León. L’Espanyol anava a la deriva i demostrava que el paupèrrim partit de Getafe tenia un segon episodi igualment lamentable.

Quique va moure la banqueta i va donar entrada a Sergio García. El tècnic ja havia introduït canvis en el seu onze amb el retorn de Javi López i Aarón als laterals i la presència de Víctor Sánchez a la medul·lar acompanyant Carlos Sánchez. Algunes cares noves per a un discurs sense color. L’Espanyol s’intentava esperonar i, en una sortida de córner, l’Eibar va estar a punt de fer-se un gol en pròpia porta, però Dmitrovic va evitar l’empat. Víctor Sánchez va signar el primer xut a porteria amb una rematada des de la frontal que va acaronar el pal. L’Espanyol es mostrava més animós en atac i Gerard Moreno va tenir la millor ocasió amb una rematada de cap per sobre del travesser. El pitxitxi blanc-i-blau ho tornava a intentar amb un xut encreuat que salvava amb el peu Dmitrovic. Eren els millors minuts de l’Espanyol i Sergio García feia lluir, de nou, el porter de l’Eibar, que evitava el gol de l’empat. Les bones intencions dels locals es van anar diluint per la seva falta de gol. I és que l’Espanyol ja suma 468 minuts sense fer-ne cap, la pitjor ratxa golejadora de la dècada, que deixa enrere els 445 minuts amb Pochettino a la banqueta. La desesperació era tan gran que Pau va anar a rematar l’últim córner. Era el final a un nou partit trist i ridícul d’un Espanyol en caiguda lliure. El jugadors s’acomiadaven des del cercle central encaixant la xiulada monumental de la seva afició. I és que els números de l’Espanyol fan feredat. Setzens amb 36 punts i amb un marge de nou punts sobre el descens, que marca el Deportivo, i només 26 gols a favor. La pitjor estadística històrica de l’entitat en una jornada 33. Queden cinc partits, cinc tortures més per posar fi a una temporada esperpèntica.