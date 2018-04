Quique, al caire de l’abisme

Dimecres no era un dia qualsevol al RCDE Stadium. La imatge de l’equip va tornar a ser trista i els poc més de 12.000 aficionats ho van corroborar amb una sonora xiulada a tècnics i jugadors. Especialment virulenta va ser contra el tècnic, a qui demanaven la dimissió. L’equip encara no ha tocat fons. La permanència és a 9 punts de distància. El marge que marca el Deportivo amb 27. Un punt més amb la diferència de gols a favor dels catalans. La distància s’ha de considerar definitiva, amb només cinc jornades per tancar la lliga, però, vista la trajectòria de l’Espanyol en els últims partits (1 punt de 15), ha obligat a treure la calculadora fins que les matemàtiques no certifiquin la salvació. Cop dur a la moral de la institució i tot el seu entorn. El que havia de ser un any il·lusionant s’ha convertit en una tortura.

El plat del desastre s’ha anat cuinant a foc lent i de manera constant. La planificació de l’estiu va ser l’arrel dels mals. Un tècnic empipat i que va fer una temptativa de marxar en ple mes d’agost però que va rectificar en l’últim moment com va fer dimecres en roda de premsa. No va ser l’única forma d’escapar-se de Quique Sánchez Flores. Al gener va estar negociant per marxar a l’Stoke City. No va arribar a un acord econòmic amb els anglesos i la seva sortida va quedar avortada. Aquell moment va ser l’últim i definitiu punt de fricció per acabar de dinamitar una temporada que feia figa per tots costats. Diverses veus del vestidor van recriminar aquest fet al tècnic i s’hi van encarar. Amb la plantilla dividida i amb un ambient enterbolit, el tècnic va anar fent mans i mànigues i resistint com va poder fins que han arribat una sèrie de resultats i de joc que han desballestat l’equip. Ara el divorci és total entre la plantilla i el tècnic, tot i les veus conciliadores de Javi López i Víctor Sánchez en les darreres rodes de premsa apel·lant a la unió. El clima és nefast i després de la derrota contra l’Eibar Quique Sánchez Flores i el director general esportiu, Òscar Perarnau, van estar fins prop de la una de la matinada reunits per valorar la situació. En la reunió també hi van ser presents el director esportiu, Jordi Lardín; el conseller Mao Ye i els vicepresidents, Adolf Rousaud i Carlos García Pont. Precisament aquest últim ahir va passar per la sessió matinal. D’aquesta reunió va tornar a sortir una base de consens fins a final de temporada, però un mal resultat contra el Girona podria precipitar la sortida del tècnic. L’entitat no vol prescindir de Sánchez Flores fins a acabar la lliga, però són conscients que si cal buscar un electroxoc per segellar la permanència premeran el botó de la destitució. Són escenaris que ara estan damunt la taula i que caldrà valorar diumenge a la tarda després del partit de Montilivi.

Els jugadors, per la seva banda, han agafat el protagonisme. Conscients que Quique té data de caducitat, ahir es van reunir durant 40 minuts abans de l’entrenament. El motiu: apostar per l’autogestió del club i segellar com més aviat millor la permanència. La conjura passa pel derbi contra el Girona. Una forma d’actuar que recorda la de fa dos anys amb Galca. Ells van portar el pes de la conversa i van recordar que fa dos anys van redreçar una situació molt més complicada. Ara només necessiten un triomf perquè s’acabi el malson.