Destitueixen Quique Sánchez Flores i Jordi Lardín

L’Espanyol ha vist com l’amenaça del descens apareixia a l’horitzó i ha optat aquest vespre per mesures radicals amb la destitució de l’entrenador Quique Sánchez Flores i del director esportiu, Jordi Lardín. El tècnic del filial, David Gallego, dirigirà l’equip blanc-i-blau diumenge a Montilivi.

La setmana de tres partits s’ha cobrat víctimes a l’Espanyol sense necessitat d’arribar al tercer duel. Les derrotes a Getafe (1-0) i a mans de l’Eibar (0-1) van suposar una ratxa de cinc partits sense fer un gol, amb quatre derrotes, que van condemnar qualsevol opció periquita de lluitar per Europa i van deixar-lo setzè. La directiva no ha volgut esperar a veure si el Deportivo, que juga ara, retallava el coixí sobre el descens i ha optat per mesures radicals. Quique no completarà ni la segona temporada de les tres que tenia signades quan les dues parts duien setmanes parlant que segurament un tercer capítol no era convenient per a cap dels dos, amb els jugadors cada cop més escèptics amb els esquemes del madrileny i l’afició xiulant-lo des de la presentació. Els fets s’han precipitat després de l’ensopegada de dimecres i la reunió del vestidor, sense el cos tècnic, de l’endemà. Fins a final de temporada David Gallego es farà càrrec de l’equip, malgrat que el filial s’hi jugarà l’ascens a segona B.

La jornada de destitucions ha tingut un segon nom: Jordi Lardín. L’etapa Quique Sánchez Flores s’haurà cobrat doncs dos càrrecs als despatxos, ja que l’ex-cap del futbol base va agafar el relleu a mitjans del campionat anterior d’Ángel Gómez. I cal sumar-hi Ramon Robert, el conseller delegat.