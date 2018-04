Gallego: “Veus els jugadors i saps que acabarem contents la temporada”

Nova etapa a l’Espanyol, ni que sigui per cinc partits. El club blanc-i-blau va destituir ahir a la nit Quique Sánchez Flores i Jordí Lardín i aquest matí David Gallego ja ha dirigit l’últim entrenament abans d’anar a Girona. El nou entrenador ha explicat les sensacions que tenia. “No perdo energia mirant enrere. Només miro endavant, Girona, Girona i Girona. Dedicaré el temps a mirar molts partits del Girona per veure com contrarestar-lo i combatre’l. Tenim una plantilla amb un nivell brutal, automatismes pocs, però m’empaparé de Girona. Amb quatre setmanes no dóna marge a treballar moltes coses, però sí a canviar coses, transmetre com veig el futbol. Puc donar un missatge aquí de Champions, però el meu missatge és el que veureu damunt la gespa. He trobat la plantilla fenomenal. Una predisposició superlativa. És un equip que es deixa l’ànima, els he vist receptius i m’han transmès bones vibracions.”

Gallego ha deixat clar que no vol pensar en el futur. Cinc partits i després tornarà al filial per dirigir el play-off d’ascens. “Només em plantejo l’entrenament d’avui i el partit del Girona. Res més. Em fa una il·lusió enorme i és un orgull que valorin la meva feina. I que l’equip faci un pas endavant, que crec que hi ha capacitat.” Òscar Perarnau ha anat en la mateixa línia, tot i deixar una petita porta oberta a la continuïtat. “A dia d’avui el que hem pactat és que estarà les cinc jornades que resten. Estem per remar i ajudar-lo, tots volem que creixi i serà una gran experiència. Es tracta de salvar matemàticament l’equip quant abans millor i mirar de millorar les prestacions. No és gens fàcil i ho hem plantejat com un repte, una oportunitat. Ha estat l’escollit després de diverses consideracions, coneix molts jugadors, la casa, sabem com treballa, com porta el vestidor i la personalitat. Hem rebut propostes de molts entrenadors, però estem encantats amb ell. Raúl Tamudo farà un pas endavant per estar amb el cos tècnic.” Els dos porten anys treballant plegats, així que n’ha lloat sobretot el caràcter. “Gallego té humanitat. Fa cinc anys que hi treballo, als dos ens agrada observar i millorar. Veus que va creixent. No és la situació que voldria, però em quedaria amb la seva personalitat i proposta.”

No se’l va enganyar