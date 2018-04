Javi López: “No sé si era necessari un canvi de tècnic però l’equip va canviar el xip”

Javi López va comparèixer aquest matí a la parada de l’Espanyol que ha instal·lat el club amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Allà el capità va signar autògrafs al costat de Víctor Sánchez, David López, Gerard Moreno i Dídac Vilà. El futbolista deixava clar quines eren les sensacions de la plantilla després del triomf davant del Girona. “Els derbis es juguen de manera diferent i ahir van tenir la sort que va caure del nostre cantó però vam fer moltes coses bones perquè això passés. Havent guanyat la cara és una altra”. Una de les claus del canvi de dinàmica és l’entrada de David Gallego pel destituït Quique Sánchez Flores. “No sé si era necessari o no però l’equip va canviar el xip. Ahir van tenir un resultat molt positiu que era el que volíem tots. Al final, els resultats en el futbol manen. Li desitgem molta sort a l’anterior tècnic (Quique Sánchez Flores). Gallego ha arribat amb molta il·lusió i desborda entusiasme”, deia el lateral que es desfeia en elogis cap al nou inquilí de la banqueta. “Va arribar sent molt positiu i canviant la mentalitat. Ens va dir que teníem moltes coses bones i estava convençut que guanyaríem al Girona. Desbordava il·lusió i entusiasme pel lloc on està i ho vol donar tot pels jugadors”.

Javi López no va voler valorar la sortida de Quique o les seves paraules contra els jugadors. “No entrarem a valorar les opinions que va dir en el seu moment i això no ens porta a cap lloc. El més perjudicat és el club. L’equip va fer un gran partit davant el Girona perquè ell en la seva casa són molt fort. Hem demostrat que som un gran equip i que poden anar a qualsevol camp a competir. Vam aconseguir la segona victòria a domicili, ens feia falta a escala de punts però també en l’àmbit de les sensacions. Ara només volem acabar de la millor manera la temporada en els quatre partits que queden”. Tot i això, reconeixia que amb el triomf a Montilivi “ens hem tret un pes de sobre” i que la situació anterior “era un ambient difícil perquè els resultats no sortien i al final això bloqueja”.