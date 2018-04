Dídac: “La negativitat ha marxat i només pensem en positiu”

Dos entrenaments són poc bagatge per apreciar grans diferències, però David Gallego va deixar clar que volia apostar per tenir més la pilota i ja es treballa per mirar d’aconseguir-ho. “Cada entrenador té el seu estil. Diferències? Veurem amb el temps, però només portem dos dies, no hem pogut fer gaire. Vol que sapiguem mantenir la pilota, la possessió, però de manera intel·ligent per a partir d’aquí muntar un bon atac. Ell està treballant més la sortida de pilota. Ja veieu amb el filial que intenta jugar bé la pilota, amb sentit, i les directrius defensives són les mateixes. En atac, ens diu sigueu vosaltres mateixos.”

El lateral mataroní ha evitat criticar Quique Sánchez Flores, malgrat el canvi de dinàmica. “És un tema del passat, comença el repte de donar bona imatge en els quatre partits. Contra el Girona vam aconseguir una bona imatge i volem aconseguir el màxim de punts. No crec que s’hagi perdut el temps. Hi ha cops que les coses no surten. Esperem en el futur reivindicar la situació i recuperar la bona dinàmica, que l’any passat es va acabar vuitè a la lliga.”

Finalment, Dídac ha demanat una bona resposta de l’afició en el tram final de campionat. “El que volem contra Las Palmas és tornar a crear la il·lusió a la gent, que vegi que en el final de temporada tornem a aconseguir les victòries i estiguin més il·lusionats per la temporada vinent. Sempre esperem que l’estadi s’ompli i vingui el màxim de gent. Ho hem de merèixer donant e màxim rendiment a cada partit.”