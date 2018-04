El costum d’estrenar entrenador amb victòria

Hi ha una dita en el futbol: entrenador nou, victòria assegurada. Òbviament, de la teoria a la pràctica sovint hi ha la decepció pel mig, però no va ser el cas diumenge a Montilivi. L’Espanyol va apostar per la destitució de Quique Sánchez Flores i l’estrena de David Gallego no va poder ser més positiva, trencant la mala ratxa de cinc partits sense guanyar ni fer un gol. El tècnic del filial va seguir la tendència dels darrers temps, en què els nouvinguts tenen un bon debut. I a partir d’aquí, sort desigual.

David Gallego és el novè entrenador que agafa l’Espanyol amb la temporada començada en el segle XXI. La gran majoria es van estrenar a casa, així que fer-ho a fora i amb triomf té encara més mèrit i l’emparenta amb una altre de la casa com Paco Flores, que a principis del 2000 va rellevar Miguel Ángel Brindisi i el debut va ser un 1-2 a València amb gols de Benítez i Artega, si bé no va guanyar cap dels següents quatre. En els darrers 25 anys el barceloní és, amb Javier Clemente en la 2002-2003, qui més punts va sumar en els cinc primer duels (10/15), en el precedent quan li va tocar salvar l’equip en la 1996-1997 després dels mals resultats de Pepe Carcelén i Vicente Miera.

Noms repetits