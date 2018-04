Sergi Darder: “No li hem fet el llit a Quique”

Sergi Darder va comparèixer aquest matí per valorar la sortida de Quique Sánchez Flores. El futbolista va ser molt explícit. “No li hem fet el llit a Quique. Al vestidor no s’ha parlat malament d’ell. Sempre que hi ha un canvi d’entrenador passa això. Tens un xic més de compromís i d’il·lusió però no tinc cap paraula dolenta amb el tècnic, m’agradava l’anterior”, afirmava el migcampista que té clar que el duel davant del Girona també tenia un factor emotiu molt marcat. “Ens agradaria dir que no però portàvem una ratxa dolenta i una destitució d’un entrenador que mai agrada. Era un derbi i ens jugàvem l’escut i l’orgull. No m’agrada perdre ni a l’entrenament. Hem de gaudir però patint, si vas a gaudir ens poden ficar tres en cada partit. Ens hem tret un pes de sobre”.

El balear va reconèixer que el sistema de joc de David Gallego pot ser un plus per ell. “Cada entrenador té sistemes i idees diferents però ja havia jugat en el 4-2-3-1 com més al centre i al davant més còmode estic però m’adapto”. El futbolista incidia en aquest aspecte. “Gallego va tenir poc temps per preparar el partit però el va aprofitar al màxim. El partit va sortir, per ser el primer partit, va ser un bon partit amb les il·lusions renovades i el compromís de l’equip. Tothom pensa que estem còmodes però no és així. No ens deixarem anar. Aquest sistema és bo i ja ho vam demostrar amb Quique. A ell li agrada portar el pes del partit depenen de contra qui juguem”. Tot i això, té clar que cal mantenir un criteri. “Si només ataques pots tocar molt però pots perdre per 3-0. Cal un equilibri entre defensa i atac”. El migcampista té clar que el final d’aquesta temporada pot marcar la següent. “Tots sabem que l’equip donava per més i que els objectius que tenies marcat a principi de temporada no els has aconseguit tens pressió. Aquest partit ens ha de donar una mica més de llibertat per acabar la temporada amb més confiança i que també ens servirà de cara a la pretemporada. No és igual perdre que guanyar perquè tornes amb més ganes. No tens ganes d’acabar”.

D’altra banda, Darder no va voler entrar a valorar què s’ha de fer amb el futur inquilí de la banqueta. “Si ens fiquem en coses que nosaltres no decidim ens podem equivocar. Si portes un entrenador que té tres champions més pressió hi ha. No sabem que passarà o si vindrà un amb més nom o menys. Ara no ens porta a res això. Ja tindrem temps de parlar”. Quant a l’assistència de l’afició pel partit de Las Palmas era molt clar. “No estem per exigir i nosaltres no estem capaços de dir-li a la gent que vingui a l’estadi. Però com més gent vingui millor. No faria una crida però ens ajudaria que vingués molta gent” I per últim, es va referir al futur de Gerard Moreno. “Per mi és clau. Cal ser realista i si li arriba una oferta irrebutjable i ell vol marxar ja no em puc ficar. Espero que segueixi i dins del vestidor no hi ha aquesta preocupació i ni s’ha parlat. Però sabem que ha rebut ofertes durant la temporada.