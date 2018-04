Jurado: “Tinc contracte i no he pensat a marxar”

La plantilla blanc-i-blava s’ha traslladat avui a l’estadi de Cornellà-El Prat per fer-hi l’entrenament. José Manuel Jurado ha passat per la sala de premsa per parlar de futur, present i passat recent. L’andalús, marcat per la irregularitat, té un any més signat i no es planteja un canvi d’aires. “Sempre volem jugar-ho tot. Penso en acabar aquesta el millor possible i la vinent buscar continuïtat per jugar més. Sí, tinc contracte i no he pensat en marxar.”

Jurado va ser titular en el primer partit amb David Gallego i és dels jugadors que en teoria han de sentir-se més còmodes amb el nou entrenador, que està treballant molt la sortida de pilota. “Estem intentant fer-nos a la idea del que vol el míster. Vol molt la pilota i perfils com el meu ens sentim còmodes.” El gadità va veure com feien fora Quique Sánchez Flores, el tècnic que se’l va endur al Watford primer i a l’Espanyol, després. “Mai és agradable quan fan fora un entrenador. Són coses que passen en aquesta professió. Un dia li passa a un jugador, un altre a un entrenador. Va així. El nostre joc ha estat irregular i ens ha dut a vegades a la frustració, a caure i tornar a aixecar-se un cop rere l’altre. La temporada ha anat així.”

Jurado ha parlat també del partit de dissabte contra Las Palmas, que ja ha perdut la categoria. “La victòria del Màlaga contra la Real és una prova del que passa en aquest tipus de partits. Encara que hagi baixat vindran a guanyar, a jugar a futbol i sentir-se futbolistes, demostrar que poden guanyar a qualsevol rival. Mirem d’acabar aquesta bé i en la següent només pensem en créixer i créixer, volem estar més a prop de les places que il·lusionen. Intentarem fer el millor partit possible i si ho fem l’equip es divertirà i l’afició, també.”

Finalment, Jurado ha fet un balanç de la temporada a nivell individual. “Hi ha hagut partits de titular, altres que no i tornava després. Estranya, però l’important és que he intentat ajudar l’equip i intentar que la temporada vinent sigui millor.”