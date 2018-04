L’insubstituïble

Les alarmes es van encendre a tot volum a les oficines de l’Espanyol quan després del partit contra Las Palmas el missatge de Gerard Moreno va variar en obrir per primer cop la porta a un canvi d’aires. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda és el far del conjunt blanc-i-blau, una de les poques alegries enmig del desencís generalitzat, i l’amor pels colors l’ha dut a rebutjar diverses propostes en els anteriors mercats de fitxatges. Al club blanc-i-blau saben que és insubstituïble i la millor prova és que a hores d’ara és l’únic jugador de camp de la lliga que ha disputat tots els minuts possibles. I només hi ha un porter que li faci companyia a dalt de la classificació.

Els líders habituals en els rànquings de minuts acostumen a tenir un denominador comú: són porters. Els jugadors de camp estan més amenaçats d’haver de fer una pausa en algun moment per una lesió, l’acumulació de targetes o les rotacions quan les setmanes són de dos o tres partits. No és el cas enguany de Gerard Moreno. En 35 jornades, el pitxitxi de l’Espanyol ha estat damunt la gespa durant 3.150 minuts. Tots. Només un altre jugador en el campionat estatal pot dir el mateix: Pichu Cuéllar (Leganés). L’ex-porter de l’Sporting està fent una gran temporada i compartia posicions d’honor amb dos més que es mouen sota pals com Dmitrovic (Eibar) i Pacheco (Alavés), però cap dels seus equips s’hi juguen res en el tram final, així que els entrenadors van voler premiar els habituals suplents amb minuts en els partits del cap de setmana passat, trencant la ratxa.

David López