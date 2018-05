Marc Roca: “No és fàcil estar sense jugar, però m’ha fet més fort”

Marc Roca ha estat una volta sencera sense disputar ni un minut. El canvi d’entrenador va comportar que dissabte tornés a aparèixer damunt la gespa, trencat la marginalitat. Avui no ha volgut parlar gaire del passat i encara menys del futur. “Ha estat una situació gens fàcil, però m’ha ajudat a créixer, a ser més fort. He treballat cada dia per esperar una oportunitat, amb Quique no la vaig tenir i l’altre dia sí. Al final el míster té molts jugadors i ell decideix. Ho respecto. Evidentment, qualsevol jugador vol tenir minuts. Però no penso més enllà.”

Una segona temporada sense jugar no seria gens bo per a un jove, però Marc Roca no vol dir què farà. “No penso en què passarà. Penso en entrenar al màxim per estar bé contra l’Atlético, que és un partit molt bonic.” El migcampista de La Granada del Penedès va estar a punt de sortir cedit al gener al Leganés, però les negociacions es van trencar a última hora. “Tant jo com el club vam pensar que el millor era que em quedés aquí. Van passar coses, però al final aquí estic. No em penedeixo de res del que he fet. Prenem decisions i un cop les prens, a mort amb ella. Jo em vaig quedar i no em penedeixo de cap decisió.”

Finalment, Marc Roca s’ha mostrat convençut que l’Espanyol pot sorprendre diumenge al Wanda Metropolitano. “Veig el vestidor molt bé. Ja vam guanyar contra l’Atlético, contra el Madrid i el Barça i ens veiem capaços de guanyar. Anirem a pel partit.”