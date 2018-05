El millor camí per progressar

Els joves necessiten minuts per progressar. Una premissa tan lògica que s’entén que 133 minuts en una temporada i una volta sencera sense aparèixer damunt la gespa és un itinerari equivocat. Marc Roca ha viscut un calvari esportiu aquesta temporada i dissabte passat va veure com amb el canvi d’entrenador se li aixecava un càstig que ha tingut poques explicacions i massa contradiccions. El mercat s’obrirà ben aviat i caldrà veure què passa amb el de la Granada.

Marc Roca devia dubtar quan David Gallego va cridar-lo a 32 minuts del final del duel contra Las Palmas. Ha perdut el costum de disputar partits perquè no n’havia jugat cap precisament des que al desembre Quique Sánchez Flores va fer-lo sortir en la segona part a l’Insular per mirar de tenir més la pilota quan l’equip es veia desbordat. No se’n van sortir i el 0-2 va derivar en empat. A partir d’aquí, una volta sencera sense jugar i amb problemes per entrar a les llistes de convocats. “No ha estat una situació gens fàcil, però m’ha ajudat a créixer, a ser més fort. He treballat cada dia per esperar una oportunitat, amb Quique no la vaig tenir i l’altre dia sí. Al final el mister té molts jugadors i ell decideix. Ho respecto. Evidentment, qualsevol jugador vol tenir minuts.”

Els dos partits contra Las Palmas han estat una excepció en la temporada de Marc Roca. Dues estonetes contra el Celta i el Deportivo al setembre i titular al Bernabéu és la resta del bagatge, sense que la copa servís tampoc d’alternativa. Moltes rotacions, però després de disputar el duel sencer en l’estrena a Tenerife ja no se’l va veure més. La temporada anterior va irrompre amb força; va sobresortir des de la pretemporada fins a sortir d’inici 15 cops i participar en 26. Una lesió va ser l’inici de la caiguda en desgràcia. Quique va revelar que se l’havia de frenar per no recaure i que si no tenia la confiança al 100% no li servia. Alhora li va criticar públicament els errors tàctics en alguns duels. Ningú s’imaginava que després de l’estiu el rol del jove del planter seria tan escarransit, però l’arribada de Darder va ser el tret de gràcia amb un entrenador poc amant dels migcampistes de toc.

La cessió al Leganés