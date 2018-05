Baptistao: “No vam encaixar bé amb l’estil i la idea de futbol de Quique”

L’Espanyol s’ha exercitat avui a porta tancada per preparar el partit de diumenge al Wanda Metropolitano. Leo Baptistao s’enfrontarà al seu ex-equip. “És un partit molt especial. No perquè hi vaig jugar, sinó per jugar contra un dels grans d’Europa i conèixer el nou estadi, que no hi hem jugat. Vam guanyar a casa, allà serà més complicat perquè surten més intensos.”

Baptistao ha vist com el canvi d’entrenador li comportava la suplència, però hi ha restat importància. El brasiler, però, no s’ha estat de deixar anar un retret a Quique Sánchez Flores quan se li ha preguntat pels problemes golejadors de l’Espanyol. “Hi va haver molts partits que costava generar ocasions i així és molt complicat fer gols. En alguns partits vam aprofitar alguna ocasió de les poques que teníem, però en d’altres no n’hem generat pràcticament cap i és difícil. La idea i l’estil de futbol no vam encaixar-les bé, no ens vam adaptar a la mateixa idea i pot ser una clau.”

El retret a Quique Sánchez Flores no han anat acompanyades d’autocrítica. Baptistao ha estat xiulat per l’afició per fallar ocasions i no ha superat mai els set gols del debut amb el Rayo, però no hi ha restat importància. “Hem de ser ambiciosos i podria haver fet més. És una temporada no tant bona a nivell personal, però he igualat els gols de la passada i això és positiu. No ha acabat i puc fer-ne més. No em preocupa. Vull ajudar l’equip i si no és amb gols, que sigui amb assistències o altres coses. El factor gol és important, però no em preocupa.”