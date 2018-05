David López: “Seria un cop molt dur perdre Gerard”

David López va comparèixer aquest matí i va parlar d’un dels serials de l’Estiu. La possible marxa de Gerard Moreno en el proper mercat. El davanter va deixar oberta aquesta possibilitat el passat dissabte i molts són els clubs que s’ha interessat pels seus serveis. Ahir Catalunya Ràdio apuntava que el Vila-real, que té el 50 per cent dels seus drets econòmics, hauria contactat amb l’entorn del punta per valorar el seu retorn al club de la Plana Baixa. Els groguets podrien obtenir el seu traspàs per 20 milions d’euros. Una ganga vist el rendiment i la projecció del de Santa Perpètua. “M’agrada compartir vestidor amb els grans i per a mi s’hauria de quedar”, explicava David López. Un desig verbalitzat però que no passa d’això. El santcugatenc sap el que és marxar del club. Ho va fer en direcció al Nàpols després de retornar fa dos anys. Tot i això, sap que la sortida de Gerard Moreno seria un trasbals. “Significaria que marxaria un jugador molt important que és referent pel club i l’afició. Seria un cop molt dur”. El factor emocional i estar a casa són ara els millors arguments per retenir el davanter. “És fer-li sentir que està a gust i que se senti important en l’àmbit social i de club, que és així, però la resta de coses són temes de club. Com a casa no s'està enlloc. Aquí és on millor estic i no m’agradaria marxar però una carrera depèn de moltes coses al marge del que ens agradaria”, subratllava el central que no volia parlar del seu futur personal. .”Tinc moltes ganes d’ajudar l’Espanyol i, si arriba una proposta, serà el club que haurà de decidir. Jo estic aquí molt a gust”.

David López també va parlar d’altres qüestions com el duel davant l’Atlético de Madrid. Una ocasió per seguir amb la trajectòria de matagegants de la lliga. “És una bona oportunitat per poder acabar la temporada amb millor sabor de boca que el que portem fins ara. Serà un partit difícil i amb un sistema defensiu molt treballat. Oblak no encaixa un gol des del gener i està en forma. Però anem amb la intenció de guanyar” i no crec que el fet de jugar la final de la Europa League afecti els colchoneros en una possible fatiga física o desatenció en el partit de diumenge. “M’és igual si fan rotacions. Ells estaran més tocats físicament però estan habituats a jugar dos partits per setmana. A mi el que m’importa i vull és guanyar independentment de qui jugui”.

D’altra banda, el santcugantenc va parlar del projecte que està construint l’Espanyol i que apunta per una regressió en la injecció econòmica. “Espanyol Low cost? Són temes que se suposen i ha sortit en premsa. Però les converses que tenim amb Óscar Perarnau són relatives a aquesta temporada. Seran qüestions de club i ho voldran fer de la millor manera possible. Quan vegem com queda la plantilla ja podrem parlar” i afegia sobre el projecte. “Ha passat per moltes fases en aquests dos anys. Hi ha hagut alts i baixos. L’any passat també i aquest no estan sortint les coses bé. Entenc la desil·lusió de la gent. Et parlen d’unes coses i no es compleixen però els jugadors estem compromesos per fer-ho el millor possible pel bé de l’Espanyol”.

Per últim, respecte al tècnic de futur va assenyalar: “Què sigui un tècnic que conegui el club i si et refereixes a David Gallego i el club creu que ha de continuar l’ajudarem en el que calgui. Rubi? Sí, és una persona que sap com funciona el club serà més fàcil la seva adaptació. Però de moment no sé qui serà l’entrenador de la temporada vinent ni quan ho sabrem”. El capità també va valorar la feina feta per David Gallego en aquestes dues setmanes com a tècnic. “Ha canviat la manera de jugar i ens ha donat tres conceptes que li agradaria veure però en cinc partits no ho podem canviar tot. Ens ha donat els consells de com li podem fer mal a l’Atlético de Madrid. Cada entrenador té una forma de jugar i interpretar el futbol que no ha de ser ni millor ni pitjor que altres tècnics”.