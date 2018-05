Tots estan a l’aparador

L’Espanyol està obligat a canviar els seus paràmetres de funcionament. El tsunami que s’està cuinant als despatxos de la Ciutat Esportiva i de Cornellà assenyala cap a una reducció de la despesa considerable a tots els nivells. Això tocarà de manera frontal amb la política esportiva del primer equip que s’emporta prop del 80% de la despesa ordinària de l’entitat. Toca ficar la tisora i quadrar les xifres econòmiques. Aquest és el missatge que fa setmanes s’envia des de la Xina i que agafarà forma en el mercat de fitxatges d’estiu. El grup Rastar va donar una moratòria en el retorn dels seus préstecs de dos anys però aquest any ja haurà de tenir un retorn calculat en 17 milions d’euros. Així es va comprometre Chen Yansheng amb els accionistes del conglomerat xinès. Aquest fet, afegit al límit salarial desbordat per a la pròxima temporada, obligarà l’Espanyol a fer diversos traspassos per quadrar les seves xifres i, de retruc, poder tenir un petit marge de maniobra per moure’s en el mercat. La situació és complicada i l’estiu serà llarg i difícil per acabar de configurar la plantilla del curs 18/19. El futur director esportiu que arribi en els pròxims dies sap que haurà de treballar amb un minúscul marge financer.

L’única manera de sortir d’aquest cul-de-sac és el traspàs d’actius. L’Espanyol passarà d’un any en què no va voler vendre ningú per menys de la seva clàusula a capgirar el seu discurs i posar tots els seus futbolistes a l’aparador. Tots estan en venda i es negociarà per qualsevol equip que presenti una oferta raonable en relació amb el futbolista triat.

Dins d’aquest nou full de ruta hi ha un cas particular: Gerard Moreno. El club només el vendrà per la totalitat de la seva clàusula. Ara de 40 milions i, a partir de l’1 de juliol, de 50 milions. Aquest és l’últim futbolista de qui es voldria desprendre el club, però l’última temporada de l’equip juga en contra de la permanència del davanter a Cornellà. El pitxitxi té moltes núvies i el fet de compartir el 50% dels seus drets econòmics amb el Vila-real encara complica més la seva continuïtat. Gerard continua sent un dels intocables, junt amb David López, Darder i Diego López, la base del projecte de l’any vinent. Però l’economia del club obliga a complir uns terminis i la lliga, també. Això també es visualitzarà en els membres del primer equip que passaran a ser 20 futbolistes (aquest curs es va iniciar amb 25). Això obligarà a ser diligent en les sortides.