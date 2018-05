L’hàbitat ideal de l’Espanyol

L’Espanyol afronta el final de lliga amb sensació de final de trajecte. La temporada ha estat nefasta i el futur es dibuixa amb la forma d’un interrogant gegantí pels nous paràmetres econòmics en què haurà de treballar l’entitat blanc-i-blava. Tota la plantilla és a l’aparador per quadrar el pressupost. “El futur? No perdo el temps amb coses que ignoro ni amb Gerard ni amb ningú altre. Ara el que toca és gaudir d’ell diumenge”, va indicar ahir David Gallego amb ganes de parlar del dia a dia i no del futur pròxim. “Estem convençudíssims que podem guanyar al Wanda Metropolitano”, va dir el surienc. A tres jornades de la conclusió de la lliga, l’Espanyol viurà el partit d’aquesta tarda com un regal. Enguany els blanc-i-blaus han mostrat la seva millor cara contra els grans de la lliga. El Barça, el Madrid i el mateix Atlético van perdre contra els periquitos. Els colchoneros van emportar-se la primera derrota en la lliga en la seva visita a Cornellà. Els reptes mastodòntics s’han convertit en un salvavides per als espanyolistes i ara volen reblar el clau al Metropolitano i ser els primers que guanyen en la lliga al nou feu dels madrilenys. “L’Atlético domina les dues àrees com ningú. En defensa són molt contundents i el seu percentatge d’encert és brutal. A més, a això hi afegeixen unes transicions bestials”, definia Gallego.

El feu de l’Atlético és un fortí pràcticament inexpugnable i no els locals no hi han perdut cap partit des del gener, quan el Sevilla es va imposar per 1-2 en els quarts de final de copa. Des de llavors ningú més ha guanyat al Metropolitano i només un, el Girona, precisament en el matx posterior a aquella desfeta, ha aconseguit perforar la porteria local en els últims tretze partits de competició. Ningú no li ha marcat un gol en els dotze matxs més recents al seu estadi, amb onze victòries i un empat. L’esperança per trencar aquesta tendència és el davanter Gerard Moreno, màxim realitzador de l’Espanyol amb 15 dianes. El pitxitxi té aquest repte col·lectiu i també el personal de no haver fet cap gol a l’Atlético en tota la seva carrera. “Sabem que serà difícil tenir ocasions. És un equip molt gran i s’ha fet més gran amb els títols”, confirmava Gallego, elogiant la figura de Simeone. “El que ha fet aquests set anys ja ho diu tot, només cal veure els seus números.”

L’Atlético, a més, arriba pletòric a la cita d’aquesta tarda després de la classificació per a la final de l’Europa League dijous passat derrotant l’Arsenal. Mentre espera el decisiu compromís del dia 16 de maig a Lió, l’equip madrileny vol mantenir en la lliga la segona plaça, de la qual no ha baixat des de fa vint jornades. Té un avantatge ara de quatre punts sobre el Real Madrid, amb el condicionant que els blancs tenen un partit menys. Simeone ho farà just d’efectius. Només té setze jugadors disponibles del primer equip. Això l’ha obligat a convocar el lateral esquerre Sergi González i l’extrem Arona Sané per completar la convocatòria des de l’equip filial però l’onze que presentarà avui serà força competitiu, amb Oblak a la porteria i el referent Griezmann al davant. Tot i això, el que amoïna Simeone és el nou registre del l’Espanyol de Gallego. “Ha canviat la seva filosofia de joc amb el nou entrenador. Ara volen tenir més fluïdesa amb la pilota; abans eren més compactes.”

D’altra banda, l’expedició blanc-i-blava tindrà com a gran novetat la presència de Diego López, que torna a una llista dos mesos després.