El càsting arriba al seu final

Chen Yansheng té previst arribar dissabte a Barcelona. El president serà a la llotja presenciant l’últim partit de la temporada a casa contra el Màlaga. El més important de la seva estada es focalitzarà a tancar les carpetes esportives més urgents. Una de les més calentes és escollir quin serà el futur tècnic que agafarà les regnes de l’equip la temporada vinent. El director general esportiu, Óscar Perarnau, fa setmanes que ha posat fil a l’agulla i analitza les diverses opcions que hi ha disponibles. Ara mateix els noms que hi ha sobre la taula són el portuguès Paulo Sousa, actual entrenador del Tianjin Quanjin de la lliga xinesa, i Asier Garitano, que deixarà el Legnés després de cinc temporades al capdavant del club madrileny. L’opció David Gallego es manté sobre la taula, però no és la prioritària a hores d’ara. Pel camí s’han refredat altres vies, com la d’Eduardo Berizzo o Rubi, i també hi ha un tapat amb qui s’està treballant en silenci i que procedeix d’una lliga europea de primer nivell.

Ahir Esports Cope continuava dient que el principal candidat és Paulo Sousa. És un vell objectiu de l’Espanyol, que ja va intentar-ne el fitxatge unes temporades enrere sota la presidència de Joan Collet. El portuguès no es va decidir per l’Espanyol i va acabar fitxant pel Basilea suís, equip que va acabar portant a la Champions l’any següent. De Sousa, exjugador de l’Espanyol, agrada per la seva manera treballar i per com juguen els seus equips. A més, el seus principals col·laboradors ja van treballar en l’Espanyol amb Òscar Perarnau i veurien amb bons ulls un retorn a Barcelona. Tot i això, el principal obstacle és el preu. El club blanc-i-blau està mirant molt la despesa i no vol superar la barrera dels 1,5 milions d’euros bruts per temporada al nou tècnic. Un salari molt allunyat del sou de Quique Sánchez Flores per rebaixar el límit salarial. El portuguès està acostumat a guanyar uns emoluments més elevats, i abans ha de rescindir el seu contracte amb el Tianjin Quanjin. Una situació en què encaixaria molt més la figura d’Asier Garitano. El tècnic basc ha demostrat en el Leganés la seva força de treball i la seva metodologia. Amb poc ha fet molt. Està acostumat a treballar amb un pressupost ajustat i a treure el màxim de les seves plantilles. El seu perfil respon més a les exigències actuals i econòmiques de l’Espanyol, i això juga al seu favor. També el fet que no li tremola el pols a l’hora de donar l’alternativa als més joves o treballar contra rellotge amb una plantilla reestructurada i amb molts canvis d’un any per l’altre. És un autèntic supervivent i ho ha demostrat a Butarque. El seu punt dèbil és el seu estil de joc, però cal recordar que jugava en un equip que lluitava per no baixar, i ho ha aconseguit en les dues darreres temporades després d’agafar els madrilenys a segona B.

Gallego, últim recurs

Entre les opcions de Garitano i Paulo Sousa treu el cap David Gallego. Ningú hi compta, i el club ja li va fer saber que el seu lloc era d’interí. Però les bones prestacions de l’equip en els tres últims partits fan que el seu nom agafi cada dia més relleu i protagonisme. No té el pedigrí de Sousa ni la magnífica targeta de presentació d’Asier Garitano, però sí la confiança absoluta de la plantilla. El problema és que aquest suport públic de tots els jugadors, reiterat en cada roda de premsa, jugarà en contra seu. Si l’Espanyol apostés per ell, molts ho podrien entendre com una imposició dels jugadors. De retruc, també hi juga en contra l’experiència viscuda amb l’aposta de Sergio González quatre temporades enrere. Gallego és l’última opció, però en el futbol, com en la vida, les coses poden donar moltes voltes. En tot cas, la darrera paraula la tindrà Chen Yansheng, que es mirarà els informes presentats per Perarnau, i segons els consells del maresmenc es decantarà per una opció o per una altra. Però la feina no s’acaba aquí, i també caldrà escollir nou secretari tècnic; però això serà un segon capítol.