Ha mort l’expresident de l’Espanyol Juli Pardo

Juli Pardo (Barcelona, 1951) ha mort aquesta matinada. Advocat de professió, va dirigir el club entre els anys 1989 i 1993. Uns anys complicats, en el primer dels quals va tenir la missió de recuperar la categoria. Ho va aconseguir en una temporada en l’històric ascens davant del Màlaga (1990). Aquella va ser la pàgina esportiva més important del seu mandat. Mesos abans s’havia donat a conèixer a tot l’espanyolisme encapçalant “el grup del 18”. Un col·lectiu integrat per joves professionals liberals, l’objectiu era concórrer a les eleccions a la presidència del club, les primeres celebrades per sufragi directe. Juli Pardo va trencar tot els pronòstics i es va imposar amb un 41% dels vots, superant les candidatures de Manuel Meler (27%), Pablo Ornaque (18%) i Abel Hernández (14%). Però serà recordat per la seva gestió als despatxos on va ser l’encarregat de portar la reconversió del club cap a una societat anònima esportiva l’any 1991. La pressió de l’oposició i l’increment del deute de l’entitat van començar a deteriorar la seva presidència. El setembre del 1992, José Manuel Lara denunciava que havia acumulat un deute de 6.000 milions de pessetes. Els mals resultats econòmics i esportius, juntament amb la pressió de l’oposició, que lideraven la família Lara i Claudi Biern, va obligar Pardo a presentar la dimissió. Una sortida que es va gestar en la primera junta general d’accionistes feta després de la conversió del club en SAE, el 21 de gener de 1993. Francesc Perelló li va agafar el relleu com a home de consens a la presidència.