Diego López: “No jugaré amb por”

Diego López ha passat aquest matí per la sala de premsa. El gallec va entrar en la darrera llista de convocats i apunta a la titularitat diumenge davant del Màlaga. El porter va lesionar-se el passat 4 de març en una topada amb el jugador del Llevant Sadiku. El resultat del cop va ser un traumatisme cranial amb afectació a l’oïda. “Estic bé, ha estat una etapa difícil. El traumatisme em va generar un vertigen i això va dificultar la recuperació. Ara estic en plenes condicions i preparat perquè digui el tècnic”. Després de dos mesos de baixa el futbolista ja està en plenes condicions. El gallec ha viscut un any complicat amb la lesió del Ciutat de València i la que va arrossegar a la pretemporada per una operació al genoll que el va deixar de suplent durant la primera volta de lliga. “Ha sigut difícil per a mi començar la temporada lesionat i després corres el risc de què va passar després. I quan torno, i estic jugant bé, em passa el que passa. Tot en un mateix any. Són coses que passen i aprens”. El futbolista relatava el moment de la seva lesió. “Vaig estar molt tranquil perquè no recordo el que va passar. Ho vaig veure per televisió. Podia passar el pitjor però és difícil per un cop. La meva família i els meus companys segurament ho han passat pitjor”. En aquest sentit, el futbolista té clar que seguirà jugant al mateix nivell. “Jugar o no jugar no és una cosa que em condicionarà. No jugaré amb por. Ha passat i tornaré a fer les mateixes sortides i amb idèntica intensitat”.

El futbolista també va parlar del presumpte interès del Celta de Vigo. Un fet que va desmentir. “No sé res. No conec a Felipe Miñambres personalment. Només l’he vist jugar al futbol. Tinc dos anys de contracte i m’agradaria continuar i retornar tota l’estima que m’ha donat l’afició i el club” i pel que fa a la sortida de Gerard Moreno s’ho prenia amb calma. “No hem de pensar en aquestes coses. Els que tenim contracte en vigor ens hem de preparar el millor possible i jo tinc confiança absoluta en el club i tinc optimisme de cara al futur. Els que ens quedem aquí els hem de fer veure als que vingui el que significa l’Espanyol i donar-ho tot”. No obstant això, el gallec reconeixia el mal any. “En l’àmbit de club ha estat un any en què la temporada anterior es va crear expectatives i aquest any no hem donat el nivell entre tots, tècnics i jugadors, en l’àmbit global la temporada ha estat negativa. Ara estem donant-li la volta i que les sensacions siguin diferents. Cal ser optimistes de cara al futur i els que estiguem aquí estirarem del carro. Volem que el pròxim any sigui important i ens han d’exigir”. Diego López també tenia paraules d’elogi per a Chen Yansheng. “L’afició ha d’estar agraïda al que ha fet per l’Espanyol. Aquesta lliga no és fàcil. Estem a la meitat de pressupost però no ens hem de fixar en aquestes coses. Ens hem d’esforçar més i si ens ho fiquem al cap, des del principi, es pot aconseguir”.

Per últim, va parlar de la figura de David Gallego. “El vaig seguir al filial i aquests partits els veig un entrenador preparat i que està format. Té experiència en el filial. El futur? És el club el que ha de decidir. Hem d’estar a mort amb l’entrenador sigui qui sigui. M’alegro per ell que vagi bé perquè era una gran oportunitat per ell i una nota positiva en el seu currículum”. El gallec defensava al surienc. “Ha canviat el sistema de joc i ha renovat les il·lusions. Quan arriba un nou entrenador tothom comença de zero però això no vol dir que l’anterior tècnic fos dolent perquè també va fer coses bones”.