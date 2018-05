Gallego: “El Màlaga és la vida i miraré de trasmetre-ho”

L’Espanyol s’enfronta demà al Màlaga i David Gallego no podrà seure a la banqueta per sanció. L’entrenador blanc-i-blau viurà el segon i segurament últim partit a Cornellà-El Prat, però no vol pensar en comiat, ni el seu ni de jugadors com Gerard Moreno, Pau o Aarón. “Per a mi la festa no existeix, la festa és rendir diumenge i ser millor que el rival. Pensarem en el millor onze per competir. Hem de ser molt responsables amb el club que representem. El Màlaga és la vida i miraré de transmetre-ho.”

David Gallego té poques opcions de seguir a la banqueta la pròxima temporada malgrat haver sumat set punts de nou. “Al final no ens podem quedar en què podria haver estat, com que no serà, no perdo energies. Em quedo amb el que pot ser, que és sumar energies abans del partit, al descans, i miraré d’ajudar des d’on pugui.” El tècnic periquito confia en una bona resposta de l’afició en l’últim partit a casa. “Només hem estat una setmana, contra Las Palmas, i l’afició es va comportar bé. Vam començar perdent i ens van empènyer per estar tota la segona part al camp contrari. No podem exigir res, només transmetre’ls coses suant la samarreta i donant-ho tot.”

Finalment, David Gallego ha parlat del rival, un Màlaga amb els dos peus a segona divisió. “No sabem què passarà. Tot són opcions que poden passar. Jo sempre faig la previsió del millor Màlaga. Té uns registres que hem de contrarestar i espero el millor Màlaga de la temporada.” L’entrenador del filial blanc-i-blau també ha agraït les paraules dels jugadors apostant per la seva continuïtat. “És molt gratificant. Amb els que treballes cada dia i passes més hores et vegin bé i et dediquin paraules d’elogi, doncs satisfet.”