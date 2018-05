L’estratègia de reforç

L’Espanyol encara no té secretari tècnic ni entrenador per a la temporada vinent, però l’engranatge dins de les oficines de Cornellà i Sant Adrià no s’atura. El tècnics de la casa, amb el director general esportiu, Òscar Perarnau, al capdavant, ja han afinat per on ha d’anar la política de reforços del curs vinent. El club a partir d’aquesta temporada treballarà d’una manera més autònoma amb independència de qui sigui l’entrenador. Això comporta que prevalgui molt la cultura de club per sobre dels personalismes i el futur tècnic haurà de combregar amb el nou funcionament intern. És a dir, no es vol caure en els errors del passat de donar massa poder a l’entrenador i fitxar certs jugadors que poden ser una nosa un cop abandoni la banqueta. Una nova estratègia d’actuació que buscarà futbolistes amb projecció i amb possibilitats de créixer a l’Espanyol. Dins del club consideren que la quota de futbolistes veterans ja està coberta i buscaran talent jove o d’una edat intermèdia per sota de la trentena.

Un cop traçats aquests paràmetres globals, l’entitat blanc-i-blava té clar quines són les prioritats i quins elements cal reforçar de manera immediata de cara al curs vinent. La intenció amb què es treballa és la voluntat d’equilibrar la plantilla actual. Un equip que coixeja en certes posicions que per això cal apuntalar. Les prioritàries consisteixen a buscar un lateral dret, un davanter centre i un migcampista de recorregut.

En el cas del lateral dret, és una posició que es considera urgent. Quique Sánchez Flores va cometre un error de planificació fa dos estius quan va prioritzar el fitxatge d’Álvaro Vázquez en lloc d’incorporar un lateral dret després de la marxa d’Arbilla a l’Eibar. Des de llavors l’Espanyol no ha trobat una solució sòlida per a tota la temporada. Marc Navarro no acaba de tenir la regularitat desitjada i Javi López no tenia la confiança de Quique. El recurs del tècnic madrileny va ser apostar per Víctor Sánchez, un mig reconvertit, que va patir de valent.

L’altre element clau és incorporar un migcampista amb recorregut. No es busca un cervell o director del joc ofensiu, aquesta figura és la de Sergi Darder, sinó un futbolista potent físicament que doni més múscul a la medul·lar i amb suficient potència per arribar a l’àrea contrària amb prou solvència. El que anomenen els anglesos un box to box. Ara mateix els migcampistes de l’Espanyol són tots d’un perfil similar i cap d’ells té aquesta capacitat per connectar amb les dues àrees. L’únic que s’ajustava a aquest registre era Carlos Sánchez, però un cop s’acabi la seva cessió tornarà a la Fiorentina. L’Espanyol no pot afrontar el seu fitxatge per qüestions econòmiques i tampoc ho voldria fer perquè l’edat i la projecció futura del futbolista van en contra de la nova estratègia de fitxatges que està implementant.

Corregir la manca de gol.