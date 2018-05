Adeu amb amargor

Traït. La sensació que va transmetre ahir Pau. Amb un nom propi, Jordi Lardín, i un altre que també va rebre sense anomenar-lo: Ramon Robert. Els elogis constants a Òscar Perarnau exercien de contrapunt i dard evident. El gironí va confirmar que abandona l’Espanyol, sense dir la destinació en espera que ho faci el Betis, i en va culpar la gestió del director esportiu l’estiu passat, que va dir una cosa i en va fer una altra.

Pau va demanar parlar, així que la pista era clara. Quan tota la plantilla va omplir la sala de premsa, on ja hi havia la seva dona i la petita Mia, de quatre mesos, no hi havia dubte que era el dia del comiat. El gironí va fer una cronologia per justificar la decisió de deixar el club que l’ha vist créixer. “No seguiré vestint la samarreta de l’Espanyol. Ha estat un any complicat, escoltant tot el que sortia. És el moment d’aclarir per què marxo. Mai diré una paraula en contra del club, però la gestió no ha estat la que m’agradaria.” El relat arrencava a l’estiu, quan el Tottenham se’l volia quedar, però no pagar els set milions de l’opció de compra quan només li quedava un any. El club blanc-i-blau va rebutjar-ho i li va comunicar que se’l quedava i que volia renovar-lo. Però en l’última setmana de mercat, Jordi Lardín va trucar-li amb un missatge ben diferent: no hi comptaven i tenien un acord amb el Brighton. “Em molesta que em diguin una cosa i en facin una altra i que l’oferta sigui pel mateix preu que la del Tottenham. No ho entenc. Em vaig quedar perquè la dona estava embarassada. No em queixo de l’Espanyol, sinó de la gestió del director esportiu.”

La lesió de Diego López va atorgar-li la titularitat i va demostrar que la cessió a Londres havia funcionat. Inici dels contactes. “A l’octubre, la primera reunió i ens diuen si volem seguir. Els comuniquem que no estem contents, però que estem oberts a parlar-ne. El 14 de novembre arriba la primera oferta, a un mes i mig de quedar lliure. La gestió ha estat dolenta i s’ha trigat massa. No marxo per diners, marxo perquè no em sento a gust.” El gironí va deixar clar que les declaracions de Lardín amenaçant amb banqueta si no renovava no van ajudar precisament. Al gener va ser pare i al febrer va comunicar que marxava.

Com s’arriba a una relació tan tensa? Pau a l’estiu hauria signat per la meitat de l’oferta del novembre. No era un problema de diners, ja que considera competitiva l’oferta de l’Espanyol i va descartar un sou més alt a Anglaterra. Jordi Lardín i Ramon Robert eren els homes a qui va acusar de l’adeu. “Crec que l’Espanyol no va entendre, o no va agradar-li, la decisió de marxar a Anglaterra. Tot va canviar aleshores, ara les persones que manaven ja no hi són.” La bona sintonia amb Òscar Perarnau no va ser motiu suficient per canviar d’opinió, tot i que va dedicar-li bones paraules. Entre frase i frase va deixar un missatge molt dur pels primers temps de l’etapa de Chen Yansheng. “L’Òscar és la persona indicada, l’Espanyol va tenir mala sort que hagués de marxar per temes personals fa dos anys quan la situació econòmica canviava, ara és molt bo que hagi tornat perquè s’hi pot confiar.”