Javi López: “No volem que s’acabi la lliga”

Javi López ha parlat aquest matí en roda de premsa. El futbolista, a un partit pel final de lliga, ha fet balanç del curs. “És una temporada irregular, veníem d’un primer any bonic on es van complir les expectatives. Però enguany no hem trobat les nostres fortaleses però estem acabant molt bé i no volem que s’acabi la lliga. Estem pensant en Bilbao i volem arribar als 49 punts. Això no arreglarà la temporada però és millor acabar així i amb els ànims alts”. La victòria davant l’Athletic Club combinat amb un empat o derrota contra Las Palmas del Girona demà, deixaria els blanc-i-blaus per damunt.

“Sabem el que representa acabar per sobre d’ells i seguir sent el segon que som en tota la història i és un repte que ens il·lusiona. Si podem quedar per sobre d’ells millor”. En aquest sentit, el capità espanyolista va parlar de la Supercopa de Catalunya. En principi la jugarien els dos primers classificats catalans en la lliga però l’andalús pensava en un nou format. “El més adient és fer un format triangular com ja s’havia fet i no ho veuria malament. Això ho ha de decidir la Federació Catalana. Com més equips, millor per al futbol”.

Més enllà d’això, l’espanyolisme està pendent del mercat i les possibles sortides dels jugadors. Gerard Moreno sembla que marxarà al Vila-real i des de València s’apunta que David López estaria en l’agenda del conjunt del Túria. “Són coses naturals en el món del futbol. Sempre passa que marxen jugadors. Al final el que queda és l’escut i l’afició. A priori et pots desprendre de jugadors importants i si passa, desitjar-li sort. Sempre se n’han anat jugadors importants però això segueix. En el futur hi hauran jugadors de grandíssim nivell que s’hauran de vendre”, intentava argumentar el futbolista. Tot i això, aquesta necessitat de vendre xoca directament amb les expectatives que s’havien dibuixat. “Quan es crea el projecte es diuen coses que en l’inici d’un projecte, amb la millor voluntat del món. Però a mesura que avança el projecte hi ha perspectives que no es compleixen i has de vendre jugadors. És normal que l’afició no es vulgui desprendre dels seus millors jugadors i jo tampoc ho vull però és la llei del futbol”. I Javi López desgranava la fita europea, i sense citar-lo, les paraules de Chen Yasheng “a la Champions en tres anys”, quan el xinès va arribar a la presidència. “Anar a Europa no es fàcil. Posar objectius a tres anys és complicat perquè els altres també milloren plantilles. Anar a Europa en el temps que s’havia marcat és difícil. Més enllà de projectes a llarg termini tenim l’exemple del Betis que s’ha ficat a Europa amb un canvi de tècnic”. Tot i això, el capità intentava veure la situació amb perspectiva. “Temporada de més decepció? Recordo altres on ens hem hagut de reinventar i fitxar a jugadors a cost zero. No la catalogaria com la pitjor”. El lateral també va indicar que ha mantingut diverses reunions amb els dirigents de l’entitat. “Tenim diferents reunions al llarg de la temporada, com amb Mister Chen quan ve per aquí, amb el director general o els vicepresidents. Si ens demanen consells? Fa molts anys que el món del futbol, més que consells, és un intercanvi d’opinions. Forma part del treball d’aquestes persones”.

Per últim, va parlar del seu futur. “La meva intenció és retirar-me aquí. Ha estat una temporada molt dura per a mi i hi ha coses que em guardo per a mi. Estic il·lusionat, molt fort, però estic en mans del club. Em queda un any de contracte i un altre opcional. Al final aquí es queden els que es volen quedar”.