La dolçor del comiat

L’Espanyol viu sentiments oposats. És un mal any, una temporada per oblidar, però són molts els jugadors que voldrien allargar la dolçor d’aquest moment. Un oxímoron difícil de digerir. Els blanc-i-blaus, de la mà de David Gallego, estan vivint el millor tram de lliga. Sumen 10 dels 12 punts amb el surienc i estan en disposició, per primera vegada en tota la temporada, de sumar la tercera victòria consecutiva en la lliga i pujar algunes posicions a la taula. No servirà per amagar les deficiències d’un any ple de desenganys però sí, com a mínim, per afrontar el futur amb certes perspectives de millora i donar-se un bany d’autoestima col·lectiu. Al davant hi haurà l’Athletic Club. Un equip mirall a l’Espanyol que també ha viscut el seu calvari particular. Programats per lluitar a Europa, ara mateix els de San Mamés només aspiren a igualar en punts els catalans. Els camins dels dos equips han estat paral·lels i busquen esmenar el full de ruta de cara al proper curs. Ziganda no continuarà a la banqueta i l’Espanyol té en Rubi, tècnic de l’Osca, el principal candidat.

El partit d’avui té aroma de comiat. Primer el de David Gallego, que, tot i no seure a la banqueta per sanció, sap que el seu interinatge arriba a la seva fi. “El club no m’ha comunicat res i no és a mi a qui cal fer les preguntes. Jo no perdo temps en aquestes coses. Seguir? És una hipòtesi. És difícil, per a un entrenador que estigui a tercera, dir que no al teu equip a primera divisió. Però no és una cosa que em preocupi i serà el que hagi de ser. No em preocupo. El que vull és entrenar i serà el que serà”, deia el surienc ahir quan va ser interpel·lat pel seu futur. Sap que no seguirà però la feina que ha fet en les cinc setmanes que ha estat al capdavant de l’equip pot tenir la cirereta amb un triomf avui a San Mamés. “No he de reivindicar-me, em dedico a entrenar. Jo no escullo els destins; ells m’escullen a mi” i el surienc ha anat més enllà pel que fa als bons resultats aconseguits. “Si m’imaginava aquests resultats? Sí. Jo no agafo l’equip per perdre sinó per guanyar; en cas contrari no hauria vingut.” Gallego també va voler deixar clar: “Continuo sent el mateix de fa cinc setmanes; no he descobert la penicil·lina.”

El comiat de Gallego, però, no serà l’únic. Pau López també viurà el seu últim partit de blanc-i-blau abans de marxar al Betis. Això sí, veurà el partit des de la banqueta. Un altre futbolista que aprofitarà al màxim el seu vincle emocional amb l’Espanyol és Gerard Moreno. El referent de l’equip farà les maletes a final de temporada. La seva destinació final encara no és definitiva, però ja ha pres la decisió de marxar. Aarón també jugarà el seu últim partit. I aquestes potser no són les úniques sortides. Després ja serà moment de planificar cap on camina l’Espanyol de la temporada 2018/19.