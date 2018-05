Gerard Moreno: “Vull que l’Espanyol rebi els màxims diners”

S’ha parlat molt del futur de Gerard Moreno. El futbolista marxà en aquest mercat d’estiu i ho farà durant el mes de juny. Dos són els factors: la necessitat del club blanc-i-blau de quadrar el seu pressupost a data 30 de juny i el fet que la clàusula del futbolista passi de 40 milions a 50 a partir de l’1 de juliol. La seva destinació, si no hi ha un gir radical en els dies vinents, serà el Vila-real. El conjunt de la Plana Baixa té el 50 per cent dels drets econòmics del futbolista i tancarà la seva compra només abonant 20 milions d’euros. El futbolista tornarà al club on va marxar ara fa tres temporades. El mateix davanter, que enguany ha marcat 16 gols en lliga, ja parlava obertament de la possibilitat de fer les maletes. “S’ha parlat molt aquesta setmana del fet que jo aniria a pagar la clàusula. No aniré a pagar la clàusula perquè a mi això no em sembla bé. És una falta de respecte per a ’Espanyol. Han de posar-se d’acord, l’Espanyol amb un club que vingui, jo intentaré que l’Espanyol rebi el màxim de diners que puguin perquè la situació ara mateix és greu i intentaré que, si he d’anar-me’n, rebi els màxims diners”, ha declarat el futbolista al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio. Una entrevista sencera que es podrà escoltar el diumenge a la tarda coincidint amb l’entrega del guardó Dani Jarque al davanter com a millor jugador de l’Espanyol del curs 17/18.

“Al final, si he de marxar, tothom sap perquè serà, perquè el club necessita uns ingressos abans del juliol. La realitat és aquesta ara mateix i tots hem de ser conscients i ajudar el club en la mesura que podem”, ha afegit el punta deixant clar que la seva marxar serà un fet aviat. “Estigui on estigui, el meu cor serà blanc-i-blau independentment d’on marxi. Això ho ha de tenir clar la gent. El perico sempre estarà amb mi”, ha dit en unes declaracions amb aroma a comiat.