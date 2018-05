Kelme, nou patrocinador tècnic de l’Espanyol

L’Espanyol ha fet oficial aquest matí la presentació del seu nou patrocinador tècnic: Kelme. L’empresa, amb seu a Elx, vestirà tots els equips blanc-i-blaus durant les pròximes quatre temporades. És a dir, el contracte de patrocini s’allargarà fins al juny del 2022. Així doncs, Kelme agafa el relleu de Joma. L’empresa de Toledo va vestir a l’Espanyol aquestes darreres tres temporades. L’adéu de l’empresa toledana no ha estat exempt de polèmica. La darrera samarreta oficial del primer equip ha mostrat un disseny rupturista i allunyat de les tradicionals ratlles blanc-i-blaves. Un fet que s’ha notat en les vendes d’aquesta temporada.

Les dues parts han segellat l’acord, que entrarà en vigor a partir del pròxim mes de juliol, en una trobada institucional al RCDE Stadium, amb la signatura de Carlos García Cobaleda, conseller delegat de Kelme, i Roger Guasch, director general corporatiu de l’Espanyol. “Per a Kelme és un gran orgull i tot un repte vestir l’Espanyol, ja que aquesta esponsorització consolida el nostre posicionament com la marca espanyola de referència a la lliga, la millor competició de clubs del món”. A més, el directiu de la firma ha declarat que “Treballarem intensament perquè els pericos se sentin orgullosos de lluir l’urpa de Kelme juntament amb l’escut de l’Espanyol en les seves noves equipacions. I estem convençuts que durant les pròximes temporades junts aconseguirem grans fites i deixarem empremta a la Lliga”, deia el mandatari de Kelme.

Un dels punts claus de l’acord, i el perquè de la tria de l’empresa il·licitana és la seva presència al mercat asiàtic i concretament a la Xina. “Considerem que la nostra gran presència al mercat asiàtic, on només a la Xina esponsoritzem al 70% dels clubs professionals de futbol, proporciona una important palanca de creixement de la marca RCD Espanyol i treballarem braç a braç amb el club en diferents iniciatives comercials i de màrqueting per expandir encara més la imatge del club en aquests mercats”, ha assenyalat García Cobaleda.

Per la seva banda, Roger Guasch ha explicat que es tracta d’”un important acord per al club, donat l’interès de Kelme per aquest patrocini i les múltiples possibilitats de comercialització i expansió de la nostra marca que pot generar aquest acord”. El director general corporatiu ha destacat, finalment, que “el fet de poder compartir camí amb una marca espanyola amb tan destacada presència a Àsia, un mercat estratègic per a nosaltres, dóna un valor encara superior a aquest aposta comú”.

Les noves samarretes de l’entitat blanc-i-blava per a la temporada 2018-2019 es presentaran a principis del mes de juliol en un acte a Barcelona..