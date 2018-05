Els últims estius la planificació de l’Espanyol ha tingut un patró que s’ha anat repetint. La direcció esportiva ha buscat un central veterà, que faci més de tercer central que no pas un rol de titular. El problema és que cada any el rendiment és més baix i Sergio Sánchez, de 32 anys, no té res a envejar, en negatiu, a l’aportació prèvia de Demichelis o Ciani.

Arriba l’estiu i la situació de Sergio Sánchez no és gens clara. L’Espanyol va anunciar a l’agost una cessió del Rubin Kazan, si bé va filtrar que el 2018 s’acabava el contracte i hi havia un pacte per allargar el vincle un segon any. El problema és que el rol del mataroní ha estat més que marginal, fet que ha allargat la maledicció del tercer central. Quique Sánchez Flores va exigir un defensa titular, però les negociacions no van tenir el desenllaç esperat i el madrileny va acceptar Naldo amb la idea de tenir un suplent que conegués, i en l’últim moment hi va afegir Sergio Sánchez. Malgrat que el campionat rus estava en marxa, el del planter va arribar fora de forma, atribuint-ho que durant els contactes havia estat deu dies sense entrenar-se. El debut va ser la setena jornada, de lateral dret, al Bernabéu, on va ser rellevat en el minut 69, totalment esgotat. En el següent duel va aparèixer en la segona part contra el Llevant i abans d’acabar el mes va disputar els 90 minuts en la copa a Tenerife. I aquí va acabar la participació del maresmenc, que va tenir enganxades amb l’entrenador perquè és dels que diu les coses com les pensa. El relleu a la banqueta i les lesions van permetre-li entrar a les convocatòries en el tram final, però sense sortir de la banqueta.

Dos partits de lliga i un de copa. Dues titularitats. La maledicció dels últims anys, perquè el precedent era Demichelis, de 36 anys. Aposta personal de Quique Sánchez Flores, amb qui uns mesos després ni es parlava, entre retrets mutus. L’argentí va ser titular i trist protagonista del 3-3 contra l’Eibar, retratat en el 0-3 del descans. Hi va sumar uns minuts una setmana més tard per aguantar el resultat al Villamarín, tot a l’octubre. Una dinàmica calcada a la de Sergio Sánchez, amb qui compartia el fet d’arribar fora de forma a la pretemporada. La decisió d’anar amb l’Argentina per partida doble en lloc de posar-se a to entrenant-se va generar tensió amb Quique, que veient que podia enrarir l’ambient perquè no feia vestidor li va obrir les portes a marxar en el mercat d’hivern. Al final de l’exercici va optar per la retirada.

Dos partits de lliga de Sergio Sánchez i Demichelis. I idèntica xifra el curs 2015/16 amb Ciani, de 32 anys. El francès venia avalat com a tercer central d’un Lazio de zona Champions, tot i que arribava rebotat d’una breu i estranya experiència a l’Sporting de Lisboa. Com en el cas del mataroní, el central va debutar contra el Madrid (0-6), en una línia de tres caòtica que Sergio González va tallar enviant-lo a la banqueta en el descans, abans d’admetre que s’havia precipitat donant-li minuts. En la copa va jugar un parell de partits, però en la lliga tan sols se’l va veure ja amb Constantin Galca contra la Real Sociedad –amb un dolorós 0-5–, en què va quedar retratat en la majoria dels gols. No només no va tornar a jugar, sinó que es va convertir en un problema, ja que va obligar a posposar fitxatges per qüestions de massa salarial fins que va acceptar rescindir el contracte. Entre Sergio Sánchez, Ciani i Demichelis, sis partits en tres anys. Fitxatges erràtics.