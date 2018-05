Gallego, el triomfador

La temporada 2017/18 ha estat un trànsit carregat d’amargor per a l’Espanyol. L’equip ha viscut en la mediocritat més absoluta i les il·lusions s’han pansit en forma d’una primavera inacabada. Els únics raigs de sol han vingut gràcies a David Gallego. Protagonista accidental d’un curs caòtic, sense voler-ho s’ha convertit en el Perico de l’Any. Primer rescatant l’Espanyol del seu malson i signant un final de temporada balsàmic sumant 13 dels últims 15 punts en joc. Unes prestacions que van servir al conjunt blanc-i-blau per acabar onzè en la classificació. Un premi extra que ha servit al club per veure com els seus ingressos televisius pujaran 2,5 milions d’euros per la balsàmica classificació final. Gran estrena a primera divisió d’un David Gallego que s’ha guanyat les mostres d’afecte de tots els professionals del primer equip. Uns elogis gens forçats i que s’han anat fent recurrents en les últimes setmanes: treballador, compromès, dialogant, entès, preparat o sacrificat són alguns dels qualificatius que han desgranat els futbolistes.

“No he descobert la penicil·lina. Soc el mateix que fa cinc setmanes”, deia el surienc en una de les darreres rodes de premsa com a tècnic del primer equip. Cinc setmanes intenses en què Gallego s’ha comportat com un home de club. El colofó del seu treball va ser amb el primer equip, però l’esforç de fer el menú diari se’l va treballar al camp 2 de la ciutat esportiva Dani Jarque. Allà va treballar per buscar un ascens que va aconseguir diumenge al matí contra el Compostel·la. Un any després tancava les ferides d’un abrupte descens a tercera i el seu càrrec aguantant-se per un fil. L’ex-director esportiu Jordi Lardín va confiar cegament en ell. Molts no van entendre el moviment i argumentaven que l’amistat entre tots dos l’havia salvat de tallar-li el coll. Lardín va veure quelcom més. “Fa un any baixàvem i la gent es preguntava per què confiaven en mi. Era més difícil confiar en el meu treball que ara”, recordava el tècnic després d’aconseguir l’ascens, i hi afegia: “M’he tret un pes de sobre. L’any passat es van generar molts dubtes quan em van renovar, però hi ha quatre jugadors al primer equip i dos que es van traspassar. Entrenar amb menys jugadors tot l’any és difícil, no vam fitxar gairebé ningú. L’any passat va ser dur. Als que atribuïen a Gallego haver baixat a tercera, ara ja el teniu a segona B.”

Els millors moments de l’Espanyol al llarg d’aquesta temporada han portat el segell de David Gallego. Ha passat amb el primer equip i ho va tornar a fer diumenge amb un ascens apoteòsic amb el qual els aficionats volien treure’s la llosa de les desil·lusions. El surienc ha estat l’home de les alegries blanc-i-blaves i ara tothom es qüestiona el seu futur més immediat. Tot està obert. Ni ell sap què farà. Però totes les mirades estan pendents d’ell. L’escalfor de l’èxit fa que la seva imatge brilli amb especial força i molts es preguntin per què la direcció esportiva no ha apostat decididament per ell com a tècnic del primer equip en lloc de donar l’alternativa a Joan Francesc Ferrer, Rubi. Perarnau ja va deixar clar al surienc que era un tècnic interí, per només cinc partits. Possiblement ni el maresmenc pensava que la cosa aniria tan bé amb Gallego pel que fa a joc i resultats. Tot i això, Perarnau ha decidit seguir el full de ruta inicial i apostar per Rubi, amb un currículum extens a les banquetes i acostumat a diverses situacions de risc i estretors econòmiques. Això no invalida l’opció de Gallego, i més en un futur pròxim, en què estarà en totes les travesses per la banqueta. La seva ombra serà allargada i ara caldrà preguntar-se si continuarà al filial i com a solució d’urgència o bé decidirà marxar.