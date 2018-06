Rubi, anunciat oficialment

El RCD Espanyol ha anunciat, aquest matí, que Joan Francesc Ferrer Sicília, Rubi (Barcelona, 1970), serà l’entrenador del seu primer equip. El tècnic català, que aquest curs ha aconseguit l’ascens a primera divisió amb la SD Huesca, ha signat per dues temporades i arribarà acompanyat per Jaume Torras, segon entrenador, Xavi Gil, preparador físic, i Manel Rodríguez, com a assistent tècnic. La presentació oficial del nou entrenador espanyolista i el seu cos tècnic es durà a terme demà, a les 12 hores, al RCDE Stadium.