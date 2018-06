Mario Hermoso perilla

Gerard Moreno o David López estan centrant tota l’activitat de mercat a les files blanc-i-blaves. Però més enllà d’aquests dos noms, hi ha altres futbolistes de l’Espanyol que són cobejats per altres equips. Les entitats es van movent en el mercat i van ajustant els seus perfils per passar a l’acció. Un dels homes que han estat sondejats per diversos equips de primera i de l’estranger, especialment de la Premier anglesa, és Mario Hermoso (Madrid, 1995). Moltes són les condicions que fan d’aquest central una peça cobejada en el mercat. Primer la seva joventut –farà 23 anys el 18 de juny–, i la seva condició d’esquerrà encara li dona més valor en el mercat. Aquesta temporada va ser el seu bateig a primera i Hermoso ha mostrat un nivell molt alt per ser un novell. El fet que hagi estat el vuitè jugador més utilitzat de la plantilla, amb 1.929 minuts, és una bona mostra del seu potencial en un any de debut. El central va començar la lliga com a cinquè central per a Quique Sánchez Flores, però aviat es va guanyar la confiança del tècnic, que el va fer debutar en un derbi al Camp Nou. Hermoso va sorprendre a tothom per la seva rapidesa i, especialment, pel seu bon tracte amb la pilota i el desplaçament en llarg. El seu aterratge va ser prou bo, però Quique el va condemnar a la suplència després d’un partit desafortunat contra el Leganés.

No obstant això, les seves prestacions i el seu creixement en el futur semblen una garantia. L’Espanyol va aconseguir els seus serveis sense pagar cap mena de traspàs al Real Madrid. L’única contraprestació del club de la Castellana era quedar-se el 50% dels drets del futbolista i una opció de tempteig en cas que l’Espanyol el vengués. El central té contracte fins al 2020 i una clàusula de rescissió de 40 milions d’euros.

En el mercat d’hivern passat la Real Sociedad ja li va seguir la pista després de la marxa d’Iñigo Martínez a l’Athletic Club. Al final es va decantar per un exjugador blanc-i-blau com Héctor Moreno. La Premier també es va acostar al futbolista, i va arribar a oferir prop de sis milions per ell al gener. El club va desestimar l’oferta perquè la considerava insuficient. Al club blanc-i-blau són conscients que en les pròximes setmanes podrien concretar-se ofertes formals pel futbolista. Tots els jugadors de l’Espanyol estan en venda i, com sempre, dependrà del fet que l’oferta que arribi sigui prou substanciosa per acontentar l’entitat de Cornellà. És evident que ningú pagarà 40 milions pel madrileny en el dia d’avui. Els blanc-i-blaus començarien a mostrar-se receptius amb una oferta de dos dígits, o sigui superior a deu milions d’euros, per començar a valorar seriosament els futurs oferiments. Cal recordar que la meitat d’aquests diners aniran directament a les arques del Real Madrid, que té la meitat dels drets econòmics del futbolista. En tot cas, l’Espanyol no pensa regalar un dels seus futbolistes amb més potencial de creixement futur i que encaixa a la perfecció en l’estil de central que reclama Rubi: bo tècnicament i amb sortida de pilota per iniciar el joc des del darrere amb la pilota controlada.

Ara mateix la nòmina de centrals de l’Espanyol la formen David López, Naldo, Óscar Duarte i l’esmentat Hermoso. També caldrà comptar-hi Sergio Sánchez si aquest aconsegueix, com sembla que passarà, la carta de llibertat del Rubi Kazan. En definitiva, la continuïtat d’Hermoso a l’Espanyol és en el dia d’avui una incògnita i dependrà de les necessitats econòmiques del club, combinades amb les aspiracions futures que veuen al futbolista. El mercat tot just acaba de començar i els interrogants es resoldran el 31 d’agost.