Gerard Moreno: “He estat tres anys fora i vinc més fet”

Gerard Moreno ha estat presentat avui com a nou jugador del Vila-real després que al matí l’Espanyol confirmés l’acord a canvi de 20 milions d’euros. “Sóc molt feliç per tornar i al mateix temps, nerviós. He estat tres anys fora i he crescut com a jugador. Vinc més fet. Tinc ganes d’iniciar ja la temporada, donar el màxim i aconseguir els objectius que el club es proposi, el compromís serà màxim. El davanter de Santa Perpètua de la Mogoda ha agraït com l’han rebut en el retorn. “Vull donar les gràcies. A les xarxes socials ja he vist l’estima que em té l’afició, Estic segur que serà un gran any.”

El Vila-real ha fet diversos intents als darrers temps per recuperar Gerard Moreno, que havia rebutjat la proposta engrescat pel nou projecte de l’Espanyol. Un cop confirmat que es frena en sec i tornen les restriccions a l’entitat periquita, torna a l’equip que li va obrir les portes de primera divisió. “Portàvem molt de temps volent-lo recuperar i la veritat és que també ens ha costat molts diners”, ha assegurat el president del club castellonenc, Fernando Roig.

El Vila-real ha fet efectiu el primer pagament de la clàusula de rescissió pel 50% dels drets sobre el futbolista que tenia l’Espanyol. Les dues entitats compartien a parts iguals els drets econòmics del davanter, que tenia una clàusula de rescissió de 40 milions d’euros en el seu contracte professional. El club periquito ja ha cobrat 12 milions i queden dos pagaments més. Els 20 milions signifiquen l’ingrés més gran de la història de l’Espanyol per la sortida d’un futbolista a una altra entitat.