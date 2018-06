Treva per reactivar la Grada Canito

L’Espanyol ha anunciat aquesta tarda un marc comú per tallar la tensió amb els integrants de la Grada Canito. La zona d’animació de l’estadi de Cornellà-El Prat ha estat font de conflictes en els darrers temps d’una banda per la incapacitat de la Curva Jove i La Juvenil per compartir un espai i darrerament per l’obligació dels integrants de donar noves dades als Mossos, mesura que va comportar que aparegués pràcticament buida com a protesta en els darrers partits de lliga.

El comunicat de la directiva blanc-i-blava apunta a un acord basat en cinc punts.

- Tant el club com la Grada d’Animació obren una nova etapa de col·laboració, amb la mirada posada en el present i el futur i la voluntat conjunta de retornar el caràcter de referent a l’animació a l’estadi.

- El club va presentar la nova documentació a signar -per condicionants legals- per a tots els integrants de la Grada d’Animació. La nova redacció té en compte les aportacions que els representants de la Grada Canito van dur a terme. La nova documentació ha estat acceptada i han donat el vist i plau perquè la signin durant el procés de renovació dels abonaments, que comença el proper dia 19.

- El club també s’ha mostrat receptiu a tornar a estudiar el reglament actual per tal que es pugui signar un sol cop.

- El club va informar de les tarifes dels abonats a la Grada per al proper curs. Els preus s’incrementaran en 50 euros per aquells membres que tinguin 30 o més anys d’edat. No obstant, la decisió contempla, amb el bon acolliment de la Grada, descomptes per potenciar la presència de gent ben jove a l’espai d’animació. En concret, descomptes per a menors de 30 anys; van des del 20% per a aquelles persones que tenen fins a 16 anys, i del 3,5 al 6% aproximadament en l’interval superior.

- El club donarà gratuïtament a tots els integrants el carnet de soci del futbol femení.