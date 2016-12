Arxivat el cas Jimmy

El titular del jutjat d'instrucció número 20 de Madrid va acordar posar punt final a l'arxiu de la causa que investiga la mort del seguidor del Deportivo, Francisco Javier Romero Taboada, conegut com a Jimmy, que va morir en la batussa protagonitzada pel Frente Atlético i els Riazor Blues el 30 de novembre del 2014, als voltants del Vicente Calderón abans de l'inici del partit que va enfrontar l'equip corunyès amb l'Atlético, sense trobar-ne els culpables. El jutge Pedro Marchante Somalo va dictar l'acte de sobreseïment provisional i arxiu de la peça separada denominada “homicidi i lesions” per la investigació de la mort de Jimmy i de les lesions que va patir l'altre seguidor del conjunt gallec que també va ser llançat al riu Manzanares. Segons va indicar EFE, el jutge va prendre la decisió argumentant que resulta impossible identificar els autors materials del crim i que tampoc resulta creïble la versió oferta pel testimoni protegit G303, que en la seva declaració en la causa de menors va assenyalar quatre persones com a culpables de l'homicidi.

No està arxivada, però, la causa principal en què figuren més d'un centenar d'investigats per un delicte de baralla tumultuària. D'altra banda, el jutge va dictar un tercer acte mitjançant el qual desestima totes les peticions de noves proves sol·licitades per la fiscalia i les acusacions, entre les quals, la petició perquè declari el testimoni protegit, de qui no veu creïble la versió. D'aquesta manera, el magistrat desmunta la principal prova posada sobre la taula per la Policía Nacional, que sempre va defensar l'explicació del testimoni que assenyalava quatre persones com els presumptes autors de la mort de Jimmy.