No ha ofert una versió convincent al Bayern en aquest primer tram de campanya. El conjunt alemany, que encadenava tres temporades de superioritat escandalosa a les ordres de Pep Guardiola, precedides pel triplet amb Jupp Heynckes, ha despertat dubtes en aquesta nova etapa amb Carlo Ancelotti a la banqueta, amb una falta de fiabilitat que feia temps que a Baviera no experimentaven. Els homes ara dirigits pel tècnic italià s'han mostrat com un conjunt més terrenal, amb ensopegades recurrents –van quedar segons en el seu grup a la Champions League– que els van fer arribar a l'últim partit abans de l'aturada d'hivern empatats a punts al capdavant de la classificació amb un equip que ha sorprès tothom a Alemanya: el recent ascendit RB Leipzig, amb el qual es van enfrontar ahir a l'Allianz Arena i al qual van golejar (3-0) per marxar de vacances donant un cop sobre la taula i com a líders en solitari.

Els de Leipzig van començar a camp rival, pressionant, però l'ímpetu del jove equip es va anar diluint amb el pas dels minuts, víctima del talent dels bavaresos i també de les seves pròpies errades. El gol de Thiago, que va recollir una rematada de Lewandowski que s'havia estavellat al pal per obrir el camí del triomf dels locals, va colpejar els de Ralph Hasenhüttl que es van suïcidar en dues accions posteriors. Primer amb una pèrdua fatal de Keita en la sortida de pilota, que va virar en un ràpid atac del Bayern que va acabar als peus de Xabi Alonso, que va finalitzar per fer el segon i, poc després amb una entrada duríssima de Forsberg sobre Lahm que li va costar la targeta vermella amb justícia. 2-0, onze contra deu i mitja hora jugada; el duel va quedar sentenciat.

Abans del descans, Lewandowski, de penal, va fer el tercer per acabar de deixar sense al·licients un segon temps en què els d'Ancelotti, sense encert, van generar ocasions de sobres per ampliar encara més el resultat.