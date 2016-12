El futur incert del Celta

Amb una salut esportiva envejable, l'afició del Celta viu amb cert nerviosisme el període convuls que arrossega el club des del punt de vista institucional. Les constants traves burocràtiques que ha viscut en els darrers anys el president del conjunt gallec, Carlos Mouriño, amb l'Ajuntament de la ciutat, així com l'arribada d'un consorci xinès disposat a comprar l'entitat, han provocat que el Celta visqui en l'actualitat un procés d'incertesa absolut de final imprevisible.

Un conflicte que té l'origen el 2006, quan Mouriño, després de comprar el paquet accionarial d'Horacio Gómez i assumir la presidència del club, va afrontar un procés concursal que va tenir el Celta a un pas de la desaparició.

Superat aquest tràngol, el dirigent gallec va començar a albirar la possibilitat d'aspirar a cotes més elevades amb diversos projectes, com ara la construcció d'una nova ciutat esportiva que substituís els actuals terrenys municipals o la creació d'un campus en col·laboració amb la Universitat de Vigo al costat d'una àrea comercial per obtenir més ingressos.

La resposta del consistori, però, va ser idèntica en tots els casos: un no rotund que va alimentar progressivament el descontentament de Mouriño.

No obstant això, dues setmanes després de tornar de Mèxic, Mouriño va presentar gairebé a la desesperada dues noves propostes al consistori de Vigo.

La primera, basada en la compra de Balaídos –propietat de l'Ajuntament des dels anys noranta– a canvi dels 32 milions d'euros que s'estima que costen les reformes que s'estan duent a terme en l'actualitat i que també han creat malestar al club pel seu retard. Un cop més, però, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, no va acceptar aquesta possibilitat recordant que el recinte forma part del patrimoni de la ciutat.

Tanmateix, la proposta de construir un nou estadi a la mateixa ciutat de Vigo –l'altra opció plantejada pel màxim mandatari de l'entitat– sembla que rebrà la mateixa negativa per part de l'Ajuntament. “Si no ens donen un permís és perquè no ens volen a Vigo o no volen que el Celta creixi. Amb voluntat política es pot fer, tenim quatre o cinc anys per poder fer el pas o quedar-nos com estem. Continuaré lluitant per tal que el Celta creixi. Per què no ens deixen créixer? Necessito un projecte: si hi és, Carlos Mouriño hi serà; si no hi és, no hi serà”, va denunciar Mouriño recentment en una de les diverses conferències que està fent en les últimes setmanes com a campanya per exposar el seu projecte i convèncer una bona part del teixit associatiu del Celta per fer front a l'enrocament de l'alcalde.