Bernardeschi, present i futur

No era una situació senzilla la que es va trobar la Fiorentina en el descans del partit que ahir va jugar contra el Nàpols. Després de dues derrotes consecutives, es veia perdent 0-1 al seu feu, l'Artemio Franchi, i sent superadíssima pel seu rival, que hauria pogut deixar la primera part amb més gols d'avantatge. I és que els de Paulo Sousa –tombats pel golàs escandalós d'Insigne, que va batre Tatarusanu amb un xutàs a l'escaire–, no es trobaven i no s'intuïa reacció. Aleshores, va aparèixer el 10 de l'equip, que no és cap altre que un jove de 22 anys, Federico Bernardeschi, un noi que amb actuacions com la d'ahir s'està confirmant com una realitat futbolística amb molt recorregut. El curs passat ja va irrompre, i de fet, va arribar a participar en un partit de l'Eurocopa amb Itàlia, i aquesta temporada, la de la confirmació no està defraudant.

L'esquerrà va sortir dels vestidors i va igualar el resultat amb un xut de falta, amb fortuna, ja que va tocar la barrera, i després, quan Mertens havia tornat a avançar els napolitans –8 gols en les últimes tres jornades ha fet el belga–, el va tornar a empatar amb una gran rematada des de fora de l'àrea. El talentós mitjapunta, que ja acumula 9 gols, va posar la cirereta amb una gran centrada que Zarate va transformar per certificar la remuntada i fer esclatar l'afició viola. Els de Florència acaronaven els tres punts, però un penal en l'últim segon convertit per Gabiaddini, els va arrabassar el triomf en un partit en què Bernardeschi va deixar empremta.

La Roma, segona