Un club contestatari

Tot i haver nascut formalment el 1920, un fet que fa que no sigui considerat el degà dels actuals clubs tunisians, el cert és que els orígens del Club Africain cal anar a buscar-los al 1915, quan es va constituir l'Stade Africain, el primer equip de futbol del país format majoritàriament per jugadors tunisians. Aquest element, d'elevat simbolisme en un context de dominació colonial com el que vivia Tunísia, sotmesa als dictats francesos, va propiciar que el club comptés amb el suport d'Ali Bach Hamba i Abdelaziz Thâalbi (posteriorment fundador del Destour, el primer partit independentista tunisià), dos dels principals dirigents del moviment nacionalista de l'època, que van entendre que l'esport era un terreny en què la lluita contra el colonialisme podia guanyar fàcilment nous adeptes a la seva causa.

La referència africana del seu nom, així com també l'elecció del roig i el blanc de la bandera tunisiana com a colors identificadors del club van associar l'Stade Africain a l'imaginari nacionalista, propiciant que els partits que disputava contra equips colonials francesos fossin autèntiques batalles que transcendien l'àmbit esportiu. De fet, va ser després d'un convuls enfrontament amb el Club Tunisois, un equip francojueu, quan el poder colonial va decidir dissoldre'l, el 1918.

L'entitat va intentar renéixer el 1919 adoptant la denominació de Club Islamique Africain, un nom que va ser rebutjat per les autoritats del protectorat francès. No va ser fins al 1920 que va néixer formalment el Club Africain, després d'un procés de legalització subjecte al xantatge de l'administració colonial que pretenia imposar-li un president francès, canviar-li els colors roig i blanc que havia heretat de l'Stade Africain, i fer-lo renunciar a lluir la mitja lluna i l'estrella, símbols nacionals tunisians, al seu escut.

L'objectiu francès era clar i passava per prohibir els elements d'identificació nacional tunisiana. Tot i així, després de la insistència dels promotors de l'entitat, les autoritats van acabar acceptant que tingués un president tunisià, Béchir Ben Mustapha, i pogués lluir la mitja lluna i l'estrella al seu escut. Això sí, durant la seva primera temporada, va jugar amb una samarreta de color blau, abans d'adoptar, l'any següent, els colors blanc i roig de la bandera de Tunísia. Des dels seus inicis, el Club Africain es va convertir en l'equip referent del moviment nacionalista tunisià afegint a l'entitat una dimensió cultural i identitària que anava molt més enllà de l'esport i que preveia també activitats en els àmbits del teatre i de la música. De fet, entre els impulsors del club hi havia nombrosos intel·lectuals vinculats a activitats culturals diverses sempre amb la defensa de la identitat tunisiana com a denominador comú. El seu objectiu era fer arrelar entre el jovent la cultura nacional tunisiana i mobilitzar-lo en la lluita contra el colonialisme. De fet, amb l'objectiu d'afegir a les dones a aquest combat, des de l'inici de la dècada del 1930, l'entitat va decretar l'entrada de les dones gratuïta als partits que l'equip disputava com a local.

El paper simbòlic que el Club Africain jugava dins del moviment independentista tunisià va fer que l'entitat rebés les conseqüències de l'escissió que es va viure en el si del Destour i que va provocar el naixement del Neo-Destour, un partit més radical que el seu predecessor que estava encapçalat pel futur president de la Tunísia independent, Habib Burguiba.

Burguiba, vinculat a l'Espérance Sportive de Tunis, un altre club clau en l'imaginari nacionalista, va intentar la fusió entre les dues entitats esportives. La seva proposta va ser, però, rebutjada pel Club Africain, que va quedar com l'equip de referència dels simpatitzants del conservador Destour mentre els seguidors del Neo-Destour, el partit que a la llarga encapçalaria el procés d'independència, s'apropaven a l'Espérance. Precisament va ser després d'un partit contra aquest equip que el Club Africain va alçar-se, el 1947, amb el seu primer títol de campió de Tunísia, un dels dos que va aconseguir durant el període colonial francès. La independència de Tunísia, proclamada el 1956 sota el lideratge de Burguiba i el Neo-Destour, va comportar per al Club Africain començar a competir a la nova lliga tunisiana, en què amb el temps s'ha convertit en l'únic club que ha jugat de manera ininterrompuda a la primera divisió.

Les dècades que van seguir a la proclamació de la sobirania i a l'accés de Burguiba a la presidència del nou estat independent van ser testimoni de l'època daurada del Club Africain. L'equip va guanyar diversos campionats, però, sobretot, va multiplicar la seva popularitat arreu del país. Va ser justament durant aquest període quan va assolir una nova dimensió política, ja que es va convertir en el referent dels opositors al poder de Burguiba, vinculat a l'Espérance de Tunis i principal rival dels blanc-i-rojos.

El Club Africain, doncs, va congregar nombroses simpaties derivades de la seva condició de club contestatari amb el poder que exercia Burguiba i que, a partir de 1987, va representar Zin El Abidine Ben Ali, el seu successor. Durant aquest període, el Club Africain era considerat tot sovint com “l'equip del poble” per contraposició a un Espérance de Tunis que representava “l'equip del poder” pels seus estrets vincles tant amb Habib Burguiba, que fins i tot va ser designat com a president d'honor, com, posteriorment, amb la família de Ben Ali.

Un dels èxits més grans que els seguidors del Club Africain van poder celebrar va ser el triomf del seu equip en la copa d'Àfrica de clubs campions de 1991, que el convertia en el primer equip tunisià a guanyar el màxim títol continental. El fet que els blanc-i-rojos guanyessin aquesta competició abans que els seus acèrrims rivals es va convertir en un motiu d'orgull per als seus afeccionats. Tot i una massa social contestatària, tant durant el mandat de Bourguiba com durant el de Ben Ali, la regència del club va estar sempre sota control de les autoritats tunisianes. Un exemple el trobem en el moviment que l'entorn de Ben Ali va realitzar, el 2010, per excloure de la presidència a Jamel Atrous, que comptava amb les simpaties dels aficionats, degut a les diferències que mantenia amb la família de l'esposa del president.

La revolta del gessamí, que va acabar el 2011 amb la “dolça dictadura” que encapçalaven Ben Ali i la seva dona, Leïla Trabelsi, també va tenir el seu impacte en el Club Africain. Poc després de la fuga del president i la seva esposa, que va escenificar el triomf de la revolució, el club tunisià va ser la primera entitat esportiva del país a celebrar una assemblea general en què els seus membres van poder elegir lliurement el president. Jamel Atrous, a qui els Ben Ali havien foragitat del capdavant del club, va tornar a la presidència posant de manifest el caràcter contestatari d'un club que es va oposar a la dominació colonial francesa, que va ser símbol de l'oposició a Burguiba i Ben Ali, i que va ser el primer a aplicar la democràcia interna un cop la revolta del gessamí va resultar victoriosa.