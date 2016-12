L'Athletic anuncia que Yeray té un tumor

En una roda de premsa convocada d'urgència a Ibaigane, el president de l'Athletic Club de Bilbao, Josu Urrutia, acompanyat del cap dels serveis mèdics, Jotxean Lekue, va anunciar que el defensa Yeray Álvarez, de 21 anys, té un tumor al testicle dret, del qual serà operat la setmana vinent, i no hi ha previst un temps estimat de baixa. “Yeray ens va avisar fa pocs dies que tenia unes molèsties sense especificar al testicle dret. Fa dos dies es va sotmetre a un estudi ecogràfic que ens va posar en alerta. Aquest matí [per ahir] hem pautat una altra sèrie de proves i han desvelat que té un tumor que requereix extirpació”, va explicar Lekue. El metge del conjunt basc, seguint amb les explicacions de l'afecció del jugador, va assegurar: “La primera impressió ens permet ser moderadament optimistes. El jugador està bé i el seu estat físic és bo. Està en la fase de digerir la notícia i assimilar el que té.”

Urrutia, per la seva banda, va mantenir un discurs en la mateixa línia: “Yeray està fort i serè, demostrant també maduresa en una situació tan difícil. És optimista, i nosaltres també ho som.”

“Tornaré més fort”