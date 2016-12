Rememorant vells temps

Al final del partit, les llàgrimes d'alegria dels jugadors i dirigents del Milan estaven més que justificades. I és que, al bell mig del desert de Doha, el Milan aconseguia posar fi a una sequera de cinc anys sense títols amb la consecució de la supercopa d'Itàlia contra la Juve d'Allegri, precisament l'últim tècnic que havia aixecat un trofeu a la Llombardia. Va ser el triomf d'un Milan rejovenit i en plena regeneració en una final que es va haver de decidir des dels onze metres després de 120 minuts amb moltes alternatives. Tot i això, no van començar bé les coses per al conjunt rossonero, amb molts problemes per superar la pressió alta de la Juve i incapaç de generar perill davant la sòlida defensa rival. Amb Alves i Bonucci lesionats, Allegri va presentar un onze sense sorpreses, amb la ja habitual presència de Rugani a l'eix defensiu en el lloc de Barzagli i la suplència de Dybala, un dels més desafortunats ahir. Sense problemes a l'hora d'atacar per les bandes, la vecchia signora va assestar el primer cop a la final fent gala del seu poder en les jugades d'estratègia. Chiellini, un gat vell en aquestes accions, va obrir el marcador en un servei de córner servit per Pjanic en què el central italià, completament sol al cor de l'àrea, va superar Donnarumma posant la punta del peu. El gol, però, no va deixar tocat un Milan que amb el pas dels minuts es va treure la pressió del damunt guiat per un immens Suso. El gadità, que viu la seva època més dolça com a futbolista a Itàlia, va completar una final excel·lent, fent anar de corcoll tota la defensa rival amb les seves internades. Des de la seva banda van néixer totes les accions de perill, com la que va originar el gol de l'empat set minuts abans del descans. Bonaventura, anticipant-se al primer pal, va pentinar una centrada tancada de Suso enviant la pilota lluny de l'abast de Buffon. La inèrcia es va mantenir després de la represa, en què la participació de Suso va incidir en un Milan que hauria pogut remuntar si el travesser no s'hagués topat en el camí de Romagnoli després de l'enèsima centrada de l'andalús.

Nit per oblidar de Dybala