La vida a Manchester

“Sóc aquí per provar-me, per comprovar si puc fer el futbol que m'agrada amb pluja, neu i vent. Hi ha gent que diu que no puc.” Ja fa gairebé sis mesos que Pep Guardiola va agafar les regnes del Manchester City, amb un desafiament entre cella i cella, importar el seu estil a un país culturalment aferrat a la pilotada llarga, a la disputa contínua, al pur pragmatisme. “El que volem és simple: quan l'oponent tingui la pilota, recuperar-la, i quan la tinguem nosaltres, generar el màxim d'ocasions”, va proclamar en la seva primera roda de premsa. Allò “contracultural” que va proposar a Alemanya –una lliga que té en les transicions ràpides i el contraatac una constant– i va dur a terme amb encert imprimint el seu segell al Bayern, es disposava a fer-ho a Anglaterra.

I, com es preveia, no li està sent fàcil. Traslladar un nou model de joc a un equip de futbol no es fa en un dia, així com aclimatar-se a un nou campionat, i al seu City li està costant. “Com va fer a Alemanya, ha de trobar la manera de seguir practicant el seu joc, però adaptant-se a un nou entorn, a unes noves circumstàncies, a una nova realitat. I això és un procés que necessita temps”, opina per a aquest diari Martí Perarnau, autor dels llibres Herr Pep i La metamorfosi, tots dos sobre la figura de l'entrenador català. El de Santpedor era conscient, abans d'arribar-hi, de la dificultat de la Premier, de la igualtat existent, però un cop dins, mig any després, se segueix mostrant estupefacte quan parla del futbol que s'hi desplega. “La pilota està més temps a dalt, a l'aire, que no pas a la gespa”, assegura, encara incrèdul, el tècnic, que es trenca el cap per trobar solucions per fer rutllar els seus: “M'agrada fer una pressió alta, però aquí no la pots fer. Has de començar a pressionar després de la segona o la tercera jugada, perquè abans no té sentit. Tot això ho haig d'anar aprenent i m'hi adaptaré”, expressa. “El que més el sorprèn és la quantitat d'equips que juguen pilotes llargues”, va assegurar recentment un dels seus futbolistes, Kevin de Bruyne. “Està veient com n'és de difícil aquesta lliga”, va indicar un altre migcampista citizen, Touré Yaya. “La seva idea és que juguem com el Barça. Serà complicat, però amb esforç ho aconseguirem”, va rematar l'ivorià.

En aquest sentit, de quan triguin els seus jugadors a aprendre el nou idioma futbolístic de Guardiola també en depenen gran part de les possibilitats d'èxit del City. “Els jugadors s'han d'adaptar a aquesta manera de jugar i els jugadors no són una cosa uniforme, cadascú respon diferent i té el seu ritme”, assevera Perarnau. “N'hi ha com Silva, De Bruyne, Fernandinho i Touré Yaya, que ja tenia mitja lliçó apresa, que ja ho han agafat i han avançat molt. I n'hi ha d'altres que es nota molt clarament que abans d'executar una acció la pensen. I en l'esport d'alta competició quan un pensa, executa malament. Això provoca errades”, manifesta.

Amb la falta de resultats, les crítiques no han trigat a aparèixer. Els sis partits oficials consecutius sense guanyar el mes d'octubre i les dues derrotes seguides en lliga aquest desembre han estat els moments més delicats. No obstant això, Guardiola respon sempre. “No sóc entrenador de tackles, per tant no els entreno. El que vull és jugar bé i marcar gols. Què són els tackles?”, va dir després de l'última derrota al feu del Leicester, unes declaracions que van fer parlar molt en un país on el tackle –una entrada arran de terra amb èxit– és tan apreciat i valorat com el millor dels driblatges o com una gran passada. “Si pensa que no necessita entrenar els tackles o la disputa en l'un contra un, marxarà amb la cua entre cames”, va afirmar Stan Collymore, exfutbolista del Liverpool, ara opinador en mitjans anglesos, com el també exfutbolista i entrenador Harry Redknapp, que també va criticar el preparador català: “És el culpable d'haver complicat les coses al City. Algunes de les seves últimes decisions han estat vertaderament estranyes i si les hagués fet qualsevol altre entrenador, els aficionats ja haurien embogit.”

I el català, a contracorrent, fidel als seus principis, no fa un pas enrere: “Crec en la manera que a mi m'agrada jugar. Ho sento, no canviaré”, defensa el preparador, que ha aixecat 21 títols en set anys, i que està ara davant d'una situació pràcticament desconeguda des que s'asseu a les banquetes: amb un conjunt que no acaba de carburar, que concedeix molts gols i que està lluny del líder –pel que fa a punts (7) i a sensacions–. “Ell ho viu bé. Està molt content, de fet, ha anat a la recerca d'això: a la recerca d'aquest tipus de problemes per créixer com a entrenador. És el que ell volia, un repte complex”, sosté Perarnau. Abraçat a la pilota, Guardiola busca la forma, els matisos, per fer-se un camí a Anglaterra.