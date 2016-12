Pedro i la solidesa ‘blue'

El Chelsea d'Antonio Conte no s'atura. Amb el triomf d'ahir a Stamford Bridge davant del Bournemouth (3-0), ja són 12 jornades seguides guanyant per a un conjunt que cada partit reforça la seva imatge, mostrant-se sòlid i fiable, i que va tancar el Boxing Day instal·lat en el lideratge, 7 punts per sobre del City i 8 del Liverpool, que avui rep l'Stoke. Cimentat en la defensa de tres centrals, amb la qual només coneix la victòria des que Conte va optar per utilitzar-la i que només ha encaixat dues dianes en la ratxa de 12 triomfs, el conjunt londinenc tenia al davant un delicat test, sense Diego Costa, màxim golejador amb 13 gols de la Premier i una altra de les cares que expliquen la marxa d'aquest Chelsea. Amb el davanter hispanobrasiler sancionat, va ser Hazard qui va ocupar la punta de llança i, junt amb Pedro, van encarregar-se de despatxar el Bournemouth amb un gol el belga i un doblet el canari.

I és que especialment dolç és el moment que viu l'exblaugrana. Després d'un discret primer any a Anglaterra, ara, sota la direcció del tècnic italià que en el 3-4-3 el situa en una de les dues bandes de l'atac, s'està tornant a veure la seva millor versió. Afinat, participatiu i golejador –amb les dues dianes d'ahir ja en suma cinc, marcades en onze titularitats–, va ser determinant per als blues obrint la llauna amb un autèntic golàs. L'atacant va recollir una passada de Fàbregas dins de l'àrea i amb un subtil xut amb l'esquerra va fer entrar la pilota per l'escaire de la porteria dels cherries. Un cop té l'avantatge, els partits li van perfecte, a l'equip de Conte, que replega i espera per sortir al contraatac, i si sorgeixen problemes té Courtois sota els pals per solucionar-ho. Així va tornar-ho a palesar el porter belga, amb dues intervencions fonamentals que van permetre als locals viure tranquils.

Amb el cadenat al darrere, Hazard va posar la sentència de penal després del descans i ja a les acaballes Pedro va arrodonir l'actuació amb el tercer, culminant, amb l'ajuda d'un rebot, una incursió pel centre de l'atac. El Chelsea, líder, és cada dia més madur.