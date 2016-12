L'alliberament de Touré

“Està fet un xaval. Ha estat increïble. Té una gran personalitat i és un jugador excepcional.” Són paraules recents de Pep Guardiola sobre Yaya Touré, un jugador que torna a ser important al Manchester City. Són coses del futbol. Pocs ho haurien predit fa només tres mesos, que l'ivorià tindria un rol principal a l'equip dirigit pel tècnic de Santpedor, però la figura de Touré, de 33 anys, guanya transcendència amb el pas dels partits. N'ha disputat set i, titular en les darreres tres jornades, suma tres gols, l'últim, de penal al feu del Hull en el Boxing Day, fonamental per obrir el camí de la victòria en un matx que s'havia complicat per al seu equip.

I això que el seu futur al club citizen pintava molt malament amb l'arribada del tècnic català, que el va relegar a un paper residual des de principi de curs. Un pèssim estat de forma –exemplificat a final de la campanya passada en la semifinal de la Champions League contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu, on va oferir una imatge lamentable a ulls de tot el planeta futbol– i el seu representant, en van ser la causa. Tot va començar quan Guardiola va deixar Touré fora de la llista de la Champions League a principi de setembre, perquè només podia convocar disset jugadors estrangers i va optar per prescindir del migcampista ivorià, en aquell moment lluny del seu millor moment de forma després d'encadenar dos cursos força discrets. Guardiola mai va dir que no comptava amb el jugador, a qui va dirigir al Barça dues campanyes i que va ser un actiu important per a la consecució dels sis títols del conjunt blaugrana el 2009. “Busquem partits més intensos. És l'única raó. Prefereixo deixar-lo aquí, entrenant-se bé a Manchester i pensant en el proper partit”, havia manifestat el tècnic justificant la seva absència en els primers compromisos de la temporada, però la situació no convencia l'agent del jugador, Dimitri Seluk, que va explotar contra el preparador citizen: “Si no guanya la Champions espero que tingui els collons de dir que es va equivocar humiliant un jugador com Yaya.” Aquestes paraules van desencadenar l'ostracisme de Touré; Guardiola va decidir deixar-lo sense jugar fins que Seluk es disculpés: “Com a entrenador no puc acceptar que cada agent, quan el seu jugador no juga, vagi als mitjans i parli i parli i parli”, va expressar el català. I després de tres llargs mesos entrenant-se i veient els partits des de la graderia, el representant va demanar “pau” amb Guardiola, Touré es va va disculpar en nom seu i de qui el representa, i l'africà va tornar a comptar, i no només en les sessions d'entrenament. Va tornar vestir la sky blue, el 19 de novembre, dia en què va jugar el seu primer partit de la temporada en la Premier League, i ho va fer amb un doblet per donar el triomf als seus al camp del Crystal Palace.

Guardiola està encantat amb un jugador que, a més, coneix l'idioma futbolístic que vol implantar a Manchester: “Juga a aquest nivell perquè està en forma i concentrat”, i el futbolista, que acaba contracte aquesta campanya, no descarta ampliar-lo. La lesió de Gündogan, a més, li obre les portes per tornar a la Champions League a partir dels vuitens. “Visc per jugar a futbol”, assegura. Semblava que la seva carrera estava a l'ocàs, ara, alliberat, reinventat i afinat, Yaya Touré ha tornat.