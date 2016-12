El Liverpool manté el tipus

No es va intimidar, el Liverpool, tot i que ni el líder ni cap dels seus perseguidors havia punxat dilluns, en el Boxing Day, i amb una golejada contra l'Stoke City (4-1) segueix les petjades del Chelsea i no dóna treva ni al Manchester City, ni a l'Arsenal, als quals mira encara pel retrovisor. Precisament amb un d'aquests dos, amb el City de Pep Guardiola s'enfrontarà dissabte, i davant l'atenta mirada del tècnic de Santpedor, que es va desplaçar a Anfield per veure el partit, els reds van mostrar que són un equip amb moltes virtuts, però també defectes. Els de Merseyside van començar posant de manifest la seva feblesa defensiva, encaixant un gol en gairebé la primera arribada visitant; Walters, de cap, va avançar els potters. Després, els de Jürgen Klopp van desplegar el seu futbol vertiginós en atac, d'arribar amb molta gent, i amb dianes de Lallana i Firmino van capgirar el resultat abans del descans. Ja en la segona part, els reds van ser molt superiors i Imbula, en pròpia porteria, i Sturridge van arrodonir la golejada.