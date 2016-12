Un davanter per al record

Passejant per l'interior de les entranyes del Monumental, allà on des dels dotze anys va començar a forjar la seva llegenda, Fernando Cavenaghi (Bragado, 1983) va anunciar dimarts la seva retirada del futbol a 33 anys transmetent les emocions i experiències viscudes al llarg de mitja vida defensant la samarreta del River Plate. “Què dir de vós, el meu estimat club. Quantes coses viscudes. Des dels dotze anys transitant pels passadissos i cada racó, per donar-me la possibilitat de créixer i de formar-me aquí dins. Gràcies per viure coses inesborrables i emocions”, explicava el davanter argentí en la carta de comiat.

Format en les categories inferiors dels millonarios, Cavenaghi va treure a relluir des del primer dia l'ADN golejador que atresorava abans de fer el salt al primer equip amb tan sols setze anys. Sota les ordres de Ramón Díaz, traves burocràtiques amb el transfer d'Esnáider i els problemes físics de Fonseca i el Chori Domínguez van permetre a l'atacant argentí gaudir d'una oportunitat d'or que no deixaria escapar, i es va erigir amb el pas dels partits en la referència ofensiva d'un equip que acabaria assolint tres tornejos Clausura de forma consecutiva entre el 2002 i el 2004. “Si avui sóc aquí és gràcies al club, que m'ho ha brindat tot. Tinc pendent guanyar una Libertadores, però sé que tornaré jove i l'aconseguiré”, va declarar poc abans d'anar-se'n a Rússia.

Sortosament, però, la història d'amor entre el club i el jugador no s'entendria sense la fatídica nit del 26 de juny del 2011, quan el River Plate va consumar el primer descens de la seva història.

En aquell moment, Cavenaghi estava immers en una aventura arreu del planeta que l'havia portat a vestir la samarreta d'equips com l'Spartak de Moscou, el Girondins de Bordeus, el Mallorca i l'Internacional de Porto Alegre, entre d'altres. No obstant això, en plena crisi esportiva i institucional i quan gairebé ningú no apostava pel nou projecte dels millonarios, Cavenaghi va acabar de guanyar-se el cor de l'afició del Monumental tornant al club on va fer-se un nom amb el ferm objectiu de retornar el club dels seus amors a l'elit del futbol argentí. “La gent es veu i es coneix molt més quan apareix en els moments difícils. En els bons és fàcil. Tornar no és cap bogeria i no veia l'hora de posar-me aquesta samarreta”, va declarar el punta durant la seva presentació. Dit i fet. Autor de 19 gols aquella temporada, el capità del River va complir la seva promesa. “Vam estar junts des del primer a l'últim dia. És un orgull ser capità d'aquest equip en l'any més difícil de la meva història com a jugador”, va reconèixer Cavenaghi amb llàgrimes als ulls.

Consumat l'ascens, però, Passarella i Almeyda van mostrar-li la porta de sortida en una decisió força controvertida i que va aixecar polseguera. Però Cavenaghi, fidel al seu discurs humil i treballador, va fer les maletes conscient que encara li quedava un deute pendent a River.

Ja sense la presència de Passarella a la presidència, Cavenaghi compliria el seu anhel tres anys més tard tocant la glòria continental amb la consecució de la Libertadores. “Mai no oblidaré aquell últim partit de comiat aixecant la copa més somiada sota aquella intensa pluja. Quin orgull portar-te tatuat en la meva pell.” Cavenaghi ja és llegenda.