Un any i una flor

“El 2016 ha estat l'hòstia.” Així va qualificar l'any el tècnic del Real Madrid, Zinedine Zidane, després d'aixecar el mundial de clubs no fa ni dues setmanes. Tal com va engegar l'any per als blancs, s'anticipava com una possibilitat molt remota que en dotze mesos l'equip pogués virar cap a on ho ha fet, però la realitat és que el conjunt madridista ha acabat sent campió de la Champions League, campió de la supercopa d'Europa i campió del món. Tot amb Zidane a la banqueta, l'home que va agafar les regnes del conjunt el 4 de gener, rellevant Rafa Benítez, un tècnic que tot i portar uns números decents i estar viu en totes les competicions –excepte en la copa per l'afer Txerixev–, no va convèncer Florentino Pérez, que va decidir fulminar-lo després dels escassos sis mesos que va estar al capdavant de la nau madridista.

Un nou cop de volant en la gestió de Florentino, sense pla ni projecte, apostant a corre-cuita per Zizou, una llegenda del futbol sense experiència en l'elit com a primer entrenador, que, malgrat tot, li ha sortit bé. El tècnic, al càrrec del filial blanc fins aleshores, ha aportat tranquil·litat a l'entorn, ha connectat amb un vestidor que sap portar amb mà esquerra i els resultats, en una plantilla de classe mundial, on hi ha els millors futbolistes del planeta a totes les posicions, han anat arribant. I així, sense fer un futbol entusiasmant, amb tres trofeus pel camí, continuen els blancs; un conjunt replet d'estrelles, que tot i que sempre tira endavant els seus partits – i la paraula sempre és gairebé literal, ja que els blancs fa 37 partits oficials consecutius que no perden i amb el tècnic francès a la banqueta només han estat derrotat en dos– segueix sense mostrar-se com un equip consolidat, sense mostrar amb claredat una idea de joc. El Madrid funciona a ràfegues, intens en alguns moments –allò que no es cansa de demanar Zidane, intensitat–, i aferrat al talent individual dels seus futbolistes, i amb això en té prou per ser competitiu.

Malgrat tot, les carències de joc col·lectiu apareixen en cada partit, i els blancs acaben sent un equip inconstant, capaç d'anar al Vicente Calderón i golejar l'Atlético 0-3 i de patir fins a l'extenuació per superar rivals, a priori, accessibles al Santiago Bernabéu com l'Sporting i el Dépor i d'empatar contra el Kashima Antlers japonès en la final del mundial de clubs i necessitar una pròrroga per imposar-s'hi. És difícil no veure un dia que el Madrid no es compliqui la vida. De fet, el 27% dels partits d'aquesta ratxa de 37 els ha resolt en els últims deu minuts. Aquesta estadística, el fet de guanyar molts partits al final, els gols de Sergio Ramos passat el minut 90, les finals guanyades amb patiment –dels tres títols obtinguts un va ser en els penals i els altres dos en la pròrroga– és el que en l'àmbit mediàtic es coneix com la flor de Zidane. “Sí, sí, tinc molta sort. Faig el que m'agrada i estic en un club enorme. Primer vaig jugar aquí, que no tots ho poden dir, i ara en sóc l'entrenador. Però també hi ha feina al darrere, molta feina. I també passió, m'agrada el que faig”, assegura el preparador.