Ara, al Teatre dels Somnis

“Karanka portuguès, Karanka portuguès!” La imatge de José Mourinho amb els seus ajudants Rui Faria, Silvino Louro i José Morais, en plena roda de premsa a Valdebebas, cantant a Aitor Karanka després de guanyar la lliga amb el Real Madrid el maig del 2012, és una bona mostra de la connexió existent entre els ara tècnics del Middlesbrough i el Manchester United. Karanka i Mou, que van compartir banqueta al conjunt blanc durant tres temporades en què van guanyar tres títols (copa, supercopa i lliga) amb el basc sent ajudant del portuguès, van forjar una profunda relació professional, i també d'amistat, que reviuran aquesta tarda a Old Trafford en el partit que enfrontarà els seus dos equips. “Vaig passar tres anys increïbles a Madrid amb ell. Serà maco retrobar-nos i al final del partit segur que compartirem una copa de vi, una cervesa o una Coca-Cola”, va explicar Karanka.

Van ser tres temporades d'emocions les que va viure el preparador nascut a Vitòria formant part de l'equip de Mourinho. Amb el de Setúbal al capdavant del conjunt blanc, que tenia com a missió posar fi a l'hegemonia del Barça de Pep Guardiola, el clima d'agitació i convulsió va ser el pa de cada dia a la capital estatal durant aquella època i amb el pas del temps, sobretot en l'última temporada amb el conflicte Casillas-Mou en primer pla, la situació es va convertir per moments en insuportable a la casa blanca. Amb un sector de l'afició en contra, amb una part de la premsa que el criticava contínuament, i fins i tot enfrontat amb certs jugadors del vestidor segons es va revelar, Karanka no va dubtar mai i sempre va fer costat a Mourinho, contra vent i marea. “Vaig arribar aquí amb una família de quatre, que estem junts des de fa molts anys, i ara som cinc perquè Karanka és part d'aquesta família. El futur d'ell el dia que jo surti d'aquí és molt simple; si el Real Madrid vol que continuï aquí, seré el primer a dir-li «queda't perquè és casa teva», però si per alguna raó això no passés continuarà treballant amb mi allà on jo vagi”, va arribar a assegurar Mou.

Va integrar-se realment el basc en l'equip de Mou; de fet, van ser moltes les vegades que va sortir en rodes de premsa en lloc del portuguès, amb un discurs calcat al del primer entrenador, cosa que va comportar que se'l caricaturitzés i se'l titllés de titella. No es penedeix de res, al contrari: “Li haig de donar les gràcies a ell i al seu equip. Sóc a la Premier League perquè vaig aprendre molt amb ells. Som molt amics”, va indicar el tècnic del Boro. “És un amic de veritat i sempre vull que guanyi i ell sempre vol que jo guanyi, però aquesta serà la primera vegada que voldrem que l'altre perdi. És futbol”, va dir Mourinho sobre el retrobament en el matx d'avui. “Ho intentaré, però sempre és difícil sorprendre Jose”, va manifestar Karanka, que, ara director de la seva pròpia obra, visita el Teatre dels Somnis.