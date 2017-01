Un talent emergent

Per primer cop en els darrers anys, l'aficionat de San Siro viu amb mesurada il·lusió la temporada d'un Milan instal·lat en ple període de transició. Amb la històrica entitat de la Llombardia a un pas de ser venuda a un inversor (xinès) en una operació que rondarà els 740 milions d'euros i que posarà fi d'aquesta manera al mandat de Berlusconi després de tres dècades, el rejoveniment de l'actual plantilla del conjunt rossonero permet albirar un futur prominent al club en espera de l'ambiciós projecte que té entre mans el futur nou propietari.

Escollit per redreçar el rumb d'un Milan absent d'Europa en les últimes tres temporades, Vicenzo Montella lidera una nova generació de joves futbolistes encapçalats per Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre (Cadis, 1993), conegut futbolísticament com a Suso. Format a les categories inferiors de l'equip gadità i fitxat pel Liverpool de Rafa Benítez amb tan sols 17 anys, el seu aterratge a Itàlia li ha permès impulsar una carrera que semblava ancorada, fent aflorar l'exquisida tècnica que atresora i mostrant una notòria capacitat de lideratge que, no obstant això, no ha sorprès gairebé ningú. “Des de ben petit ja es veia que era un futbolista diferent i amb moltes qualitats. Sempre que podia anava a veure'l quan encara no jugava amb nosaltres i en els moments importants volia constantment la pilota, no s'amagava i es posava l'equip a l'esquena”, rememora a aquest diari José Luis Otero, el tècnic que va tenir-lo a les seves ordres com a cadet de segon any a les files del Cadis. Una etapa que el preparador gadità, rendit a la qualitat de Suso, recorda amb especial afecte. “Era un noi molt integrat, afable i humil, i tot i el seu fort caràcter mai tenia un no per a la resta. La temporada que va fer amb nosaltres va ser brutal. La seva participació va ser clau en la consecució del campionat andalús amb la selecció gaditana, així com el triomf en el campionat autonòmic al capdavant del combinat d'Andalusia”, recorda Otero, per a qui veure jugar Suso és tota una “delícia”. “Tot ho fa amb una tècnica i una plasticitat excel·lents. De fet, té uns moviments molt similars a Zidane, quan el veus en acció enamora.” Un discurs que coincideix amb el de Vicente Beltrán, capità i company de vestidor de Suso en aquell Cadis l'any 2010. “El conec des de ben petit i juga igual, amb la mateixa forma d'orientar-se la pilota, de girar-se i mostrant aquella electricitat i explosivitat que tenia en el passat”, destaca el central. Abandonada la posició d'interior des que Brendan Rodgers va reubicar-lo com a extrem a Anfield, Suso ha demostrat que amb llibertat de moviments és capaç de convertir-se en la referència ofensiva d'un Milan que torna a somriure després d'haver aconseguit posar fi a una sequera de cinc anys sense títols amb la victòria contra la Juve en la final de la supercopa d'Itàlia. “No em sorprèn la seva desimboltura, encarant cap al centre partint des de la dreta per trobar posició de xut o bé per enviar una de les seves habituals pilotes tancades, és un jugador letal. Si continua així, no descarto que algun dia vagi a un equip com l'Atlético, el Barça o el Madrid”, explica José Mari Carrión, un altre company de vestidor de l'etapa a Andalusia. En ple traspàs de poders, els nous propietaris del Milan ja han mostrat la seva predisposició a ampliar el vincle contractual amb el gadità, cridat a ser un dels abanderats que retorni el Milan a la glòria.